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20:37, 11 января 2025

Зурабишвили начала турне по регионам Грузии

Саломе Зурабишвили в Зугдиди. Скриншот фото Publika.ge от 11.01.25, https://publika.ge/salome-zurabishvili-zugdidshi-saprotesto-aqcias-sheuertda/?fbclid=IwY2xjawHvjVdleHRuA2FlbQIxMQABHeyC272WxZNQ9Xsl6BLCYR-3z5kieClubR89wfZEUNcxbdPgHL4OG2PSPQ_aem_W0TUmUCDefWE0ylfPegXsA

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Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в протестном шествии в Зугдиди. Решение провести турне по регионам она объяснила тем, что требование новых парламентских выборов поддерживают жители по всей стране.

Как писал "Кавказский узел", Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять функции президента, добиваться проведения новых парламентских выборов и поддерживать контакты с зарубежными партнерами, а также посетит инаугурацию Дональда Трампа. Стипендия Киссинджера подчеркивает, что Запад считает Саломе Зурабишвили единственным легитимным представителем высшей власти в Грузии. Стипендия будет использована для зарубежных поездок Зурабишвили и встреч с западными лидерами, уверены грузинские аналитики. 

Михаил Кавелашвили 29 декабря 2024 года вступил в должность президента Грузии на фоне акции протеста в Тбилиси. Саломе Зурабишвили заявила, что после инаугурации покинет президентский дворец и присоединится к протестующим против приостановки членства страны в ЕС.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили 11 января начала турне по регионам страны для проведения встреч с населением. Первая встреча прошла в Зугдиди региона Самегрело. Во время нее Зурабишвили заявила, что Россия старается внести противостояние в обществе и разделить его на две стороны.

 "Нет двух сторон в стране – есть режим и есть общественность. Есть одна Грузия. Есть люди, любящие страну больше любой партии и это новшество в стране, с которым должен смириться любой. Нам не оставили другого пути в борьбе, которая полностью оправдана. Другого пути никому не оставили. Мы вместе. Я с вами, можете надеяться на меня, а у меня не меньшая надежда на каждого из вас", - сказала она на встрече.

Зурабишвили подчеркнула важность проведения новых парламентских выборов, в результате которых страна будет мирной и демократической, добавив, что к выборам нужно подойти подготовленными. При этом необходимо активно участвовать в процессе требования их проведения. В том случае, если не нравится та или иная политическая партия, то нужно создать свою, считает она. "Создайте, пришла ваша очередь", - сказала Зурабишвили.

 Зурабишвили заверила, что окажет помощь в подготовке к выборам и на международной арене будет говорить от имени народа. В частности, она приглашена на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа и в Вашингтоне будет говорить от имени зугдидцев.

Зурабишвили объяснила свое намерение провести встречи с жителями регионов страны тем, что требование проведения новых парламентских выборов – требование не тбилисцев или жителей какого-либо другого города страны, а требование ее населения.

 По завершении встречи Зурабишвили приняла участие в шествии с требованием проведения новых парламентских выборов.

28 ноября 20224 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. 

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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