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05:51, 7 января 2025

Назначена дата первого заседания по делу Рубена Варданяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первое заседание Бакинского военного суда по делу бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна состоится 17 января.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря стало известно, что азербайджанские следователи предъявили Рубену Варданяну около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. В конце декабря 2024 года дело Варданяна было передано в Бакинский военный суд.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян был задержан азербайджанскими силовиками 27 сентября 2023 года при попытке выехать из Карабаха в Армению. В Баку ему были предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Подготовительное заседание суда по делу Рубена Варданяна назначено на 17 января, пишет 6 января Oxu.az.

Уголовное дело будет рассмотрено в Бакинском военном суде под председательством Зейнала Агаева. Варданян, как и другие участники уголовного процесса, были проинформированы о завершении предварительного следствия, они ознакомлены с материалами уголовного дела.

Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта. В декабре того же года Путин лишил его гражданства России. 20 октября 2022 года Варданян согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха и стал госминистром, однако уже в феврале 2023 года президент Араик Арутюнян отправил Варданяна в отставку.

Напомним, 17 декабря прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

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Автор: "Кавказский узел"

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