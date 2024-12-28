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17:00, 28 декабря 2024

Участники протестов перекрыли движение по мостам в Тбилиси

Участники акции "Цепь единства". 28 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции выстроились на улицах Тбилиси в живые цепи и заблокировали движение по городским мостам. Аналогичные акции протеста провели и жители других городов Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря, на 30-й день протестов против приостановки евроинтеграции, в Тбилиси провели акции протеста IT-специалисты, представители творческих профессий и соцработники.

С 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. В декабре отдельные акции проводят представители профессий, отраслей и социальных групп. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

Сегодня жители Тбилиси, требующие евроинтеграции страны, выстроились в живые цепи, взявшись за руки, и заблокировали движение по семи мостам - Вахушти, Царицы Тамар, Саарбрюккен, Галактиона, Бараташвили, Мира и Метехи. Основные требования неизменны: назначение новых выборов и освобождение задержанных на акциях протеста, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Ана Нацвлишвили, которая стоит в живой цепи на мосту Галактиона.

Главная задача граждан – "спасти страну", сказала Нацвлишвили. «Это беспрецедентное объединение граждан, задача которых – спасти эту страну. Иванишвили служит не Грузии, и был подвергнут американским санкциям. Единство граждан призвано спасти Грузию и вернуть ее в конституционные рамки, из которых ее вывел Иванишвили. Эта задача будет решена единством, мирной силой», - сказала Ана Нацвлишвили.

27 декабря США ввели санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Госдепартамент пояснил, что действия Иванишвили подорвали демократическое и евроатлантическое будущее Грузии. 

Около моста Царицы Тамар, на котором люди выстроились в живую цепь, мобилизованы силовики из отряда спецназа, они сидят в автобусах, передал телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Аналогичные "живые цепи" организованы в разных городах Грузии, в том числе в Ахмете, Батуми, Гори, Гурджаани, Дманиси, Душети, Зестафони, Зугдиди, Телави, Лагодехи, Мцхета, Озургети, Рустави, Самтредиа, Сенак, Поти, Кутаиси, Кварели, Харагаули, Хашури.

К "Цепи единения" присоединились и жители Кутаиси, они образовали цепь между Красным мостом и мостом Руставели. На месте собрались общественные активисты, студенты, школьники и представители разных профессий, сообщил телеканал.

"Мы выражаем солидарность со всеми, кто присоединится к живой цепи в Тбилиси и других городах. Сегодня наша главная цель – «Давайте идти рука об руку к Европе»", – заявил в телеэфире член «Коалиции за перемены» Имеда Ониани.

Акция проводилась в течение часа, в Тбилиси к протестующим присоединилась президент Саломе Зурабишвили. Она также в течение часа стояла в живой цепи на мосту, прилегающем к площади Саарбрюкена, расположенной в нескольких минутах ходьбы от резиденции президента. В акции здесь приняли участие несколько десятков человек. Во время акции было перекрыто транспортное движение на мосту и частично на прилегающей к нему территории, что привело к заторам на дорогах, передал корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на месте акции.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

По прогнозам аналитиков, всплеска протестной активности можно ожидать 29 декабря – в день окончания президентских полномочий Саломе Зурабишвили . На этот же день назначена инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, которого избрали 14 декабря члены избирательной коллегии.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа, Инна Кукуджанова

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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