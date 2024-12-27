Соцработники и IT-специалисты вышли на акции протеста в Тбилиси

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На 30-й день протестов против приостановки евроинтеграции на акции протеста в Тбилиси вышли IT-специалисты, представители творческих профессий и соцработники. Соцработники в частности потребовали прекратить увольнения по политическим мотивам.

Как писал "Кавказский узел", на 29-й день протестов в Тбилиси прошли несколько шествий, в том числе старшеклассников трех тбилисских школ, шахтеров из Ткибули, детей священнослужителей и уроженцев Батуми.

Сегодня на марш протеста в Тбилиси вышли сотрудники IT-сферы, они собрались на площади республики, откуда, они требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения всех задержанных участников акций протеста, сообщает "Мтавари архи".

Марш сотрудников сферы интернет-технологий присоединился к протестной акции представителей творческих профессий - фотографов, ивент-менеджеров, аниматоров, диджеев и музыкантов, передает телекомпания "Пирвели". "Этот непрерывный протест не прекратится до тех пор, пока не будет услышано мнение народа и голос народа. Мы требуем новых выборов, потому что слишком много голосов людей было сфальсифицировано, присвоено и т. д. И самое главное требование - чтобы политзаключенные, которые все это пережили и оказались в очень плохом состоянии, были немедленно и как можно скорее освобождены," - приводятся в публикации слова участника марша

Также в Тбилиси состоялась акция соцработников, которые выступили против увольнений по политическим мотивам под лозунгом "Защитим достойных государственных служащих!" — у центра пробации проходит протестная акция.

После того как десятки социальных работников были уволены без объяснений, государственные служащие вышли на акцию протеста и потребовали объяснений, почему людей с оппозиционными взглядами уволили из государственного учреждения. "Нет репрессиям!", "Не подчинимся несправедливости!" - скандируют демонстранты. Они уверены, что всё это делается с целью их запугивания. Национальный центр пробации, однако, утверждает, что никто не был уволен по политическим мотивам. В заявлении, распространенном учреждением, утверждается, что сроки контрактов сотрудников истекали 31 декабря, сообщило Tbilisi Life.

На сегодня в столице Грузии еще запланированы не менее 11 акций, передает Publika.

В Кутаиси сторонники евроинтеграции передвигались по улицам города на велосипедах. ""Мы требуем евроинтеграции, наше будущее в Европе, с этим девизом и этим призывом мы организовали шествие по улицам Кутаиси и призываем местных жителей присоединиться к традиционному митингу сегодня вечером", - привела "Мтавари архи" слова одного из участников митинга.

Напомним, акции протеста в Грузии проходят с 28 ноября, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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