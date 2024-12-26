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22:19, 26 декабря 2024

Старшеклассники и дети священников потребовали европейского пути развития Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 29-й день протестов в Тбилиси прошли несколько шествий, в том числе старшеклассников трех тбилисских школ, шахтеров из Ткибули, детей священнослужителей и уроженцев Батуми.

Как писал "Кавказский узел", на 28-й день протестов в Тбилиси прошли около десяти акций, в том числе женский марш, марш учителей и "марш единства", собравший представителей разных этнических меньшинств.

В Грузии проходит 29-й день протеста - возле Дворца спорта сегодня собрались маркетологи, пиарщики и дизайнеры, которые  маршем отправились к парламенту, сообщила телекомпания "Пирвели". Участники акции требуют назначения перевыборов и освобождения политзаключенных.

Также в Тбилиси прошел марш детей священнослужителей.  "Мы, дети духовенства, собрались сегодня, чтобы подтвердить, что будущее этой страны – Европа. Давайте не потеряем автокефалию, потому что мы хорошо помним, что делалось с нашими церквями. Мы собрались сегодня, чтобы дать понять, что будущее этой страны — в Европе, борьба будет продолжаться до конца, и мы обязательно доведем ее  до конца», — привела телекомпания слова сына священнослужителя

Старшеклассники Первой классической гимназии и Первой экспериментальной школы вместе с родителями объединились на «Марше Зураба Жвания», имя которого носит школы. Они  направились к парламенту, держа плакат с  цитатой Жвания: «Я грузин, а значит, я – европеец!».

В марше также участвовали вдова бывшего премьер-министра Грузии Нино Жвания и дочь Лизи Жвания. Затем к шествию присоединились учащиеся и родители еще одной  муниципальной школы — шестой тбилисской, сообщило агентство "Новости Грузия".

Также к парламенту от здания Тбилисского госуниверситета отправились германисты. На митинг они принесли протестные плакаты на немецком, «Свободу узникам режима», «Европа – это не география, это – идея». Помимо этого прошли марши уроженцев Батуми и шахтеров из Ткибули. Все они объединились у здания парламента Грузии, заблокировав движение на проспекте Руставели, говорится в публикации.

Напомним, акции протеста в Грузии проходят с 28 ноября, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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