Представители этнических меньшинств потребовали новых выборов в Грузии

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На 28-й день протестов в Тбилиси прошли около десяти акций, в том числе женский марш, марш учителей и "Марш единства", собравший представителей разных этнических меньшинств.

Как писал "Кавказский узел", на 27-й день протестов в Тбилиси прошел марш студентов медвузов и акция протеста у Общественного вещателя. Также сегодня студенты Академии художеств в Батуми потребовали освободить арестованных активистов.

К зданию парламента Грузии на 28-й день протестов с требованием отказа рт приостановки евроинтеграции, проведения новых выборов пришли участники шествий женщин, выпускников европейских образовательных программ, служащих страховой сферы. Прямо на митинге группа грузинских евреев отмечает Хануку, сообщило агентство "Новости Грузия".

К участникам протестного марша женщин, когда участницы проходили у резиденции президента, вышла Саломе Зурабишвили, участницы акции встретили ее радостными возгласами, сообщает Publika.

Одна из участниц женского марша подверглась нападению, ее ударил неизвестный, следует из видео, опубликованного телекомпанией "Формула".

Еще одна акция, "Марш единства", собрала сегодня представителей разных национальностей, живущих в Грузии. Представители этнических меньшинств вышли на акцию с плакатами «Вместе против режима», «Когда нация сплотится, горы сдвинутся» - с этими транспарантами на митинг пришли демонстранты.Основное требование участников митинга - провести перевыборы и освободить незаконно арестованных граждан, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".

На акцию вышли азербайджанцы, армяне, курды, езиды, кистинцы, евреи, греки, удины, грузины, абхазы, осетины, пишет Tbilisi Life.

По данным Paper Kartuli, всего в Тбилиси сегодня состоялось десять протестных акций.

Напомним, акции протеста в Грузии проходят с 28 ноября, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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