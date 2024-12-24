Поставки электроэнергии из России стали инструментом предвыборных спекуляций в Абхазии

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Политики в Абхазии перед выборами пытаются записать себе в актив фактор гуманитарных поставок электроэнергии, хотя основной задачей должны стать развитие местной энергетики и снижение потерь электричества из-за износа электросетей.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил и. о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба. Возобновление подачи электричества за счет поставок из России обрадовало жителей Абхазии, но вызвало вопросы о том, что Москва потребует взамен, и беспокойство об эффективности борьбы с майнингом.

21 декабря и. о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к властям России с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии. Компания "Черноморэнерго" заявила, что с 23 декабря в Абхазии вводится новый график подачи электроэнергии: прекращать ее подачу будут лишь на четыре часа - на два часа днем и два часа ночью.

Жители Абхазии Александр Агрба и Денис Делба рассказали "Кавказскому узлу" о влиянии на повседневную жизнь увеличения сроков подачи электричества. Политолог Давид Дасания, заведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Абхазии Шатипа Хатуна и абхазский аналитик оценили политические последствия для Абхазии гуманитарных поставок электроэнергии из России и потери электроэнергии при ее поступлении к конечным пользователям.

Новый график подачи электроэнергии кардинально улучшил ситуацию рассказали жители Абхазии.

"Бывает, что отключают чуть-чуть подольше, но в основном новый режим соблюдается. Это намного лучше чем неделю назад. Появилось праздничное настроение, люди готовятся к Новому году. Школы не работают, но дети уже готовы к новогодним праздникам, у них все налаживается. Эти изменения можно назвать кардинальными, потому что были дни, когда свет был всего пару часов в сутки», - рассказал «Кавказскому узлу» Александр Агрба.

По его словам, все надеялись, что хотя бы к Новому году часть проблем будет решена. "На самом деле мы думали, что к Новому году у нас все наладится, очень этого хотели и надеялись. У нас дома ничего из бытовой техники не вышло из строя, вода есть, все необходимое тоже. Не было света, и все проблемы возникали из-за этого. Уже привыкли к новому графику», - отметил он.

Мне кажется, что без каких-то условий Москва вряд ли согласилась бы на гуманитарный переток. Стоит ожидать каких-то уступок с нашей стороны

"Вроде радоваться надо, а как-то тяжело на душе и ждешь подвоха от России. Мне кажется, что без каких-то условий Москва вряд ли согласилась бы на гуманитарный переток. Стоит ожидать каких-то уступок с нашей стороны. Ну а так новый график радует. Почти нет отключений, если сравнить с ситуацией недельной давности", - сказал «Кавказскому узлу» Денис Делба.

11 ноября в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента, 22 ноября стало известно, что он покинул Абхазию. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

По его словам, школы все еще не работают, но родителей предупредили, что после новогодних праздников дети вновь пойдут в школу.

«Сказали готовиться к учебе. Дети уже не хотят в школу, привыкли, что отдыхают дома, но после каникул выбора не остается. Если со светом не будет проблем», - отметил он.

Отключения длятся больше чем обещанные два часа, но все равно мы рады новому графику, говорит Мурад Кукава.

«Мы, конечно, рады, что по новому графику отключают всего на 4-5 часов, но есть опасения, что это временно. Россия снова может остановить переток, если посчитает недружественным какой-то шаг с нашей стороны. Поэтому нам надо бороться с майнингом, полностью его запретить», - сказал он «Кавказскому узлу».

Государство продолжает бороться с большими майнинг-фермами, но все еще неэффективно, констатирует Давид Дасания.

«Надо быть несведущим, чтобы сказать, что вся эта деятельность майнинг-ферм прекращена. Нет, они продолжают работать. Большинство таких ферм имеют самое близкое отношение в власть имущим. Власть же не поменялась в Абхазии, они остались прежними. Поэтому их никто и не закрывает, они принадлежать чиновникам, людям, имеющим большое влияние»,- сказал он «Кавказскому узлу».

Не исключено, что Гунба будет использовать этот фактор <гуманитарных поставок> в своей предвыборной кампании. Как и остальные кандидаты

По его словам, не надо думать, что свет дали, потому что об этом попросил исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба.

«Такую же просьбу в адрес правительства направил исполняющий обязанности премьер министра Валерий Бганба. Кроме этого в России обратились также гагрские депутаты, которые подготовили обращение президенту России на прямой эфир. Какое обращение сыграло решающую роль, никто не знает. Но с другой стороны, администрация президента России прекрасно знала, что происходит и как люди начинают потихоньку настраиваться против Москвы. Люди благодарны России. Но не исключено, что Гунба будет использовать этот фактор в своей предвыборной кампании. Как и остальные кандидаты», - отметил он.

28 ноября парламент Абхазии назначил досрочные выборы президента на 15 февраля 2025 года. 16 декабря стало известно, что бывший президент Аслан Бжания отказался участвовать в выборах. Бадра Гунба, исполняющий обязанности президента, выдвинут на этот пост.

Он уверен, что изношенность электросетей бьет по системе энергообеспечения Абхазии. "Я не могу назвать процент изношенности электросетей в Абхазии, но я могу сказать, что система сильно изношена. Если в ближайшее время будут приняты правильные меры, то система энергообеспечения Абхазии будет меняться к лучшему. У нас в Абхазии 23 электростанции, но работают несколько из них. Все неработающие должны быть немедленно восстановлены,. Кроме этого нужно использовать альтернативные источники электроэнергии», - указал он.

Потери составляют почти 30% от электроэнергии, которая направляется на производственно-хозяйственные нужды и нужды населения республики

Заведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Абхазии Шатипа Хатуна отмечает, что решив проблему изношенности электросетей, можно отчасти улучшить ситуацию в энергетической отрасли.

"Новых данных изношенности электросетей в Абхазии за 2023 или 2024 года пока нет. Я имею в виду такой показатель как потери электроэнергии в электросетях. Это и показывает изношенность этой системы. Так вот в 2018 году потери составили 397 млн квт в час. А в 2022 году этот показатель почти удвоился. А если брать долю, то эти потери составляют почти 30% от электроэнергии, которая направляется на производственно-хозяйственные нужды и нужды населения республики", - рассказала она «Кавказскому узлу».

Абхазский аналитик, пожелавший остаться неназванным, уверен, что власти могли бы уделить больше внимания решению проблем с изношенностью электросетей.

"С 2015 года об этой проблеме говорят специалисты разного уровня. Но были одни разговоры. Власти как будто не знали про эти проблемы. Конечно, они все знали, но думали, что всегда будет переток в необходимом объёме и население не останется без света. Эта зима показала властям, насколько плохо они решали накопившиеся проблемы. Недавно чиновники говорили, что технические потери составляют 30 процентов. За 10 лет этот показатель можно было снизить до 10 процентов», - сказал он «Кавказскому узлу».

Что касается перспектив стабилизации ситуации с дефицитом электроэнергии, то он указывает, что уже сейчас политики стали использовать это для своего пиара.

"Стабильности как таковой еще нет, но все уже стараются выделить свою роль в том, что Россия окажет нам поддержку. Это связано с предстоящими выборами. В политическом смысле это ожидаемо, но с моральной точки зрения это не красит ни одного из этих политиков", - подчеркнул он.