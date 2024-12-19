Кадыров убрал из поста упоминание о шейхе Мансуре и Байсангуре Беноевском

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Глава Чечни Рамзан Кадыров убрал упоминание шейха Мансура и Байсангура Беноевского из поста в своем телеграм-канале, в котором идет речь о героях чеченского народа.

Как информировал "Кавказский узел", 27 октября 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что фигура шейха Мансура очень значима для чеченцев. Ранее стало известно, что Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура". Такой нейминг лишен идеологических оснований, поскольку сам шейх Мансур воевал против России, указали аналитики.

Шейх Мансур – суфийский проповедник, имам, руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа 1785-1791 годов, говорится в его биографии на "Кавказском узле".

На изменение главой Чечни Рамзаном Кадыровым публикации в своем телеграм-канале про воевавшего против Российской империи шейха Мансура обратила сегодня внимание Lenta.ru.

Отрезок публикации до ее изменения 18 декабря процитировал "Коммерсант". "Я объявил, что семьи, чьи малыши родятся в дни рождения героев чеченского народа, таких как Байсангур Беноевский, Шейх Мансур, и будут названы в их честь, получат по 500 тысяч рублей", – было сказано в первоначальной версии посте Кадырова.

Публикация с этим же самым содержанием была приведена 18 декабря телеграм-каналом "Губернаторы РФ | официально", администратор которого сделал репост из телеграм-канала главы Чечни.

После того как Кадыров изменил пост, из него пропало упоминание Мансура как героя чеченского народа. Абзац стал выглядеть так: "Поручил определить дату до окончания года для проведения акции. Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей".

На 12.35 мск 19 декабря этот пост в телеграм-канале Кадырова, на который подписаны более двух миллионов пользователей, набрал около 91,3 тысячи просмотров и 4650 комментариев. Большая часть их авторов высказалась в поддержку главы Чечни.

Напомним, 11 декабря 2023 года стало известно, что в Чечне открыта база батальона имени Байсангура Беноевского.

Байсангур Беноевский (1794–1861) – чеченский полководец XIX века, один из руководителей восстания в Чечне 1860–1861 годов, участник Кавказской войны, имам Чечни (после сдачи имама Шамиля в плен). Родился в ауле Беной (село в Ножай-Юртовском районе Чечни).

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