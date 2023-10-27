Правозащитники оценили мотивы создания батальона шейха Мансура в Чечне

27 октября 2023, 03:19

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Фигура шейха Мансура очень значима для чеченцев, и называя в его честь свой новый батальон, Рамзан Кадыров стремится разорвать ассоциацию этого имени с действующим на Украине с 2014 года батальоном ичкерийцев. Вместе с тем такой нейминг лишен идеологических оснований, поскольку сам шейх Мансур воевал против России, указали опрошенные "Кавказским узлом".

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров объявил 24 октября, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура". Это наименование полностью повторяет название одного из соединений ичкерийцев в составе вооруженных сил Украины. Адам Делимханов на следующий день объявил, что командиром нового батальона станет Руслан Геремеев. Последний известен как фигурант дела об убийстве Бориса Немцова, хотя следователи никогда не допрашивали его в связи с этим громким преступлением.

В боях на Украине против вооруженных сил России участвуют подразделения, сформированные из выходцев с Северного Кавказа. Среди таких подразделений есть "Батальон шейха Мансура", созданный еще в 2014 году. Об истории формирования этих подразделений и их ключевых персоналиях рассказывает справка "Кавказского узла" "Ичкерийские отряды на Украине".

Назначение Руслана Геремеева командиром нового подразделения Минобороны позволит Рамзану Кадырову получить новые рычаги влияния на структуры армии, уверена глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Это, на мой взгляд, очевидно: одним из подразделений Минобороны теперь руководит человек, который выполняет поручения и указания Рамзана Кадырова. Это очередной рычаг влияния на Минобороны. Все силовые структуры в Чечне напрямую подчиняются ему, теперь постепенно и все структуры Минобороны в Чечне перейдут под контроль самых преданных Кадырову людей", - сказала она "Кавказскому узлу".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, наоборот, сомневается, что Кадыров получит дополнительные рычаги влияния на министерство обороны.

"Сегодня в России, особенно в области мобилизации, такой дефицит, что, откровенно говоря, в равной степени в любом регионе они формируют подразделения как в составе Росгвардии, так и в составе Минобороны. В этом плане не думаю, что Кадыров и Чечня оригинальны. Они все действуют в рамках спущенной инструкции, занимаясь мобилизацией и созданием структур Минобороны. Это вряд ли дает Кадырову дополнительные рычаги влияния", - заявил он "Кавказскому узлу".

Название нового батальона, по мнению Ганнушкиной, выбрано Кадыровым в попытке разорвать ассоциацию имени шейха Мансура с защитниками Украины.

"Подразделение с таким названием защищает Украину, там в основном выходцы с Северного Кавказа, которые считают своим долгом сражаться за украинский народ. Создав батальон с таким же названием, кадыровцы пытаются ассоциировать это имя с собой. Они не хотят, чтобы имя этого важного для Чечни и чеченского народа человека связывали с защитниками Украины", - объяснила она.

Шейх Мансур или Ушурма (1760-1794) - руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа 1785-1791 годов, говорится в биографической справке "Кавказского узла".

Руслан Кутаев обратил внимание, что создание кадыровцами своего батальона имени Шейха Мансура не имеет под собой идеологических оснований.

"Да, с 2014 года на Украине имеется батальон имени шейха Мансура. Не очень понятно, с каким умыслом в Чечне создан одноименный батальон: весь фокус заключается в том, что шейх Мансур воевал против России и погиб от рук представителей российских властей. Философии борьбы шейха Мансура соответствует батальон, созданный на Украине, а не кадыровский. В их случае это всего лишь название, нет какой-то смысловой нагрузки. Создание этого батальона не вызывает ничего, кроме усмешек", - заявил Кутаев.

В деле об убийстве Бориса Немцова Руслан Геремеев проходит свидетелем, иного статуса у него не было, сообщил адвокат Вадим Прохоров*.

"Хотя было достаточно оснований для изменения статуса и предъявления обвинений Руслану Геремееву, его так и не привлекли в качестве подозреваемого в убийстве Бориса Немцова. Я лично видел проект постановления о выдвижении обвинений, но поскольку Геремеев был под покровительством Кадырова, обвинения так и не были выдвинуты. Кроме того, его так и не допросили в качестве свидетеля: следователь поехал в его родовое село, постучался в калитку, никто не отрыл, и он вернулся. Если бы так наших оппозиционеров искали: к ним через балкон лезут в квартиры, болгаркой распиливают двери, - а тут просто постучали и вернулись, обрадовавшись, что Геремеева не нашли", - рассказал он "Кавказскому узлу".

По словам адвоката, Геремеева хотя и объявляли в розыск, но никогда всерьез не искали, даже когда его имя появлялось в медиа с достоверными указаниями на место пребывания. "Его не искали также после появления информации о ранении в Мариуполе, и тем более сейчас, когда он стал командиром батальона, его не будут искать. Новые ходатайства защита не писала, нет смысла", - добавил Прохоров.

Об участии чеченских силовиков в боевых действиях на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

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