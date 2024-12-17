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05:37, 17 декабря 2024

Набиев счел возможным давление силовиков на сторонников Рабаданова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дагестанский активист Исалмагомед Набиев планирует пойти в ФСБ, куда его вызвали из-за подписи под обращением в защиту задержанного Рамазана Рабаданова, как только вернется в Махачкалу. Он предположил, что вызов является методом давления.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 23 общественных деятеля, в том числе Исалмагомед Набиев, подписали обращение к руководителям силовых структур Дагестана с просьбой обеспечить объективное расследование и освободить из-под стражи Рамазана Рабаданова. 15 декабря Набиев получил вызов в дагестанское управление ФСБ.

6 ноября на улице в Махачкале был задержан активист Рамазан Рабаданов, который выступал в защиту обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту и собирался ехать в Ставропольский и Краснодарский края для наблюдения за ходом судебных процессов по "аэропортовскому делу". По информации, которую Рабаданов озвучил своей семье, к нему подошли и подложили ему в куртку гранату. Рабаданов был арестован на два месяца.

Дагестанский активист и правозащитник Исалмагомед Набиев пока не посетил управление ФСБ, куда его пригласили на беседу после подписания обращения в защиту Рамазана Рабаданова, сообщил он 16 декабря корреспонденту «Кавказского узла».

«Сейчас я не в Махачкале. Когда вернусь, чего ж не пойти, тем более, что мы отправляли копию письма и в управление ФСБ», - отметил он.

Набиев также не исключил, что вызов может означать попытку давления на него за подписание обращения. «Я с Рабадановым близко знаком не был и не во всем с ним согласен. Но тот беспредел, который с ним сотворили, буквально вынудил меня выразить свое мнение», -отметил активист.

Коснувшись вопроса о слабой реакции на опроc о виновности или невиновности Рабаданова, опубликованной на его странице в соцсети Facebook* и собравший лишь 45 откликов по данным на вечер 16 декабря, Набиев отметил, что многих сейчас отпугивают сложности пользования этой социальной сетью, когда для того, чтобы зайти туда, нужно использовать VPN. «Кроме того, сейчас мало кто может выражать свое мнение», - заявил он.

Председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадуллаев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что, по его сведениям, в ФСБ вызывали и других подписантов письма в защиту Рабаданова. «Насколько я знаю, их также вызывали поодиночке», - отметил Хадуллаев.

Говоря о самом Рабаданове, он сообщил, что к тому допустили врача, который он смог вправить активисту первый позвонок. «Там было видно, что это следствие задержания, когда его так скрутили, что сместился позвонок», - заключил председатель ОНК Дагестана.

Напомним, 14 ноября силовики пытались задержать активиста Деньгу Халидова, который организовал круглый стол в защиту Рабаданова. Другие активисты сочли попытку задержания Халидова элементом запугивания.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности.

В суды Кубани и Ставрополья были направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале. 25 октября прокуратура отчиталась, что семь дел рассматривают суды на Ставрополье, еще два дела - суды Краснодарского края, а трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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