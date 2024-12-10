Адвокаты сообщили о задержании еще семи человек в Грузии

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Семь человек задержаны за участие в акциях протеста в Тбилиси и Кутаиси.

Как писал "Кавказский узел", с 28 ноября, когда начались акции протеста, задержано более 400 демонстрантов. Несколько дней подряд в Тбилиси продолжаются нападения со стороны неизвестных в масках. В частности, группа примерно из 50 человек избила нескольких членов партии "Ахали". 9 декабря в начале акции у парламента не присутствовала полиция, однако затем к зданию были стянуты спецназ и водометы.

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

В последние часы на горячую линию Ассоциации молодых адвокатов Грузии поступили сообщения о задержании семи человек в Тбилиси и Кутаиси, сообщила председатель организации Нонна Курдованидзе.

"Будто бы спокойная ночь, но преследование и террор граждан продолжаются. В последние часы на горячую линию организации поступили сообщения о задержании и обыске 7 человек в Тбилиси и Кутаиси, в том числе одного – по статье Уголовного кодекса. Пытаемся узнать, куда их перевели", - цитирует Курдованидзе Interpressnews.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались протесты.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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