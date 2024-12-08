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23:00, 8 декабря 2024

Журналист Бека Коршия оштрафован за неподчинение полиции на митинге в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналист Бека Коршия был оштрафован сегодня на 2200 лари (около 750 долларов) по обвинению в неподчинении полиции. В общей сложности за день Тбилисским городским судом было рассмотрено более 20 дел по итогам разгона митинга.

Как сообщал "Кавказский узел", Коршия попал в один автозак вместе с журналистом Бесланом Кмузовым, который рассказал, что спецназовцы в масках избили Беку до крови, хотя и предоставили ему аэрозоль после заявления о том, что у него астма. 

Несмотря на побои в своем выступлении на грузинском телевидении Бека Коршия отметил, что больше, чем на себе, сосредоточен сегодня на судьбе журналистов телеканала "Пирвели", которые пострадали от действий полиции 7 декабря. 

В общей сложности сегодня в Тбилисском городском суде было рассмотрено более 20 дел об административном нарушении по делу о разгоне митинга с 6 на 7 декабря. Как заявил "Кавказскому узлу" адвокат Дито Нозаидзе, все решения в суде выносятся одинаково: судьи назначают штраф от 2 до 3 тысяч лари.

“Сегодня почти не было ни одного оправдательного приговора. Единственное, что можно отметить, иногда снимают обвинение об оскорблении полиции”, - отметил Дито Нозаидзе.

Тем не менее одно оправдательное решение сегодня было принято. “На меня напали при выходе из станции метро "Руставели", где вообще не было никакого митинга. Полицейские налетели, избили. Мое дело стало поводом для расследования со стороны Народного защитника Грузии. И сегодня на суде мне вынесли оправдательный приговор”, - рассказал "Кавказскому узлу" житель Тбилиси Михаил Хуцидзе.

Корреспондент "Кавказского узла" присутствовал также на слушании дела сотрудника Грузинской Нефтяной компании Левана Гошадзе, избитого при задержании спецназом.  “Я пытался разнять дерущихся, когда спецназ ринулся вниз, по улице Чичинадзе”, - заявил в суде Леван Гошадзе. 

“Тем не менее вы не должны были там находиться при проведении спецоперации”, - заметил судья Коба Чагунава. В итоге судом был выписан штраф в размере 3000 лари. 

Еще один из задержанных - гражданин России Давил Песной. "Я не участвовал в митинге, я просто делал мирно фотографии. Я не журналист, просто делаю фото для себя, - рассказал он "Кавказскому узлу". - В 11 часов вечера я был на проспекте Руставели, увидел ряды спецназа в шлемах и захотел сделать интересный кадр. Я подошел к ним поближе, сфотографировал, и тогда на меня накинулись спецназовцы, ударили, отобрали фотоаппарат и мобильный телефон. Потом меня передали полицейским, которые отвезли меня в КПЗ, где продержали сутки. Суд назначил штраф в 2000 лари, хотя я не слышал предупреждения о разгоне, не видел активных действий полиции. Люди ходили там сами по себе перед полицией”.

Напомним, 7 декабря в Тбилиси группа людей в масках напала на съемочную группу телеканала "Пирвели" - журналистку Маку Чихладзе и телеоператора Георгия Шецирули, которые снимали сюжет об избиениях протестующих. Пострадавшие госпитализированы с сотрясениями мозга, съемочное оборудование было похищено. Основатель телеканала объявил награду в 25 тысяч долларов за информацию о нападавших.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Фото с одной из этих акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Беслан Кмузов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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