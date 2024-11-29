Передвижное жилье в пригороде Еревана заинтересовало карабахских беженцев

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Беженцы из Нагорного Карабаха сочли передвижные деревянные дома в экодеревне под Ереваном выгодной альтернативой съемному жилью.

Как писал "Кавказский узел", для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделяется каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на людей трудоспособного возраста, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. Также с 2025 года будет прекращена соцвыплата тем беженцам, которые получали лишь 10 тысяч драмов на коммунальные услуги. Карабахские беженцы заявили, что после сворачивания социальных программ им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

Проект строительства передвижных домов из дерева строительная компания «Арин Берд Эко» начала в 2024 году в общине Эребуни в Ереване. Это выгодный проект для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, так как "доступно по ценам, гарантия в 50 лет, возможность перенести дом в любое другое место по истечении срока аренды земли в эко-деревне", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" менеджер проекта Марианна Григорян.

«Дом строится по индивидуальному проекту будущего владельца, со всеми удобствами. Строится дом максимум за два месяца. Квадратный метр – 120-140 тысяч драмов (от 330 до 353 долларов. – Прим. "Кавказского узла"). К дому компания предоставляет земельный участок в эко-деревне площадью 100 квадратных метров на срок от 10 до 20 лет и обслуживание всей коммуникации - электричество, воду, канализацию, Wi-Fi, транспортную связь», - перечислила она.

По словам Григорян, эко-деревня находится в пригороде Еревана, расстояние от площади Республики - 8 километров. «На сегодня строительная компания реализовывает 160 проектов. Из них половина – это заказы на строительство эко-домов от граждан из Нагорного Карабаха. Примечательно, что приобретая эко-дома, беженцы могут также зарегистрироваться по тому же адресу», - рассказала Марианна Григорян.

В июле правительство Армении сообщило, что примерно тысяче нетрудоспособных беженцев, которые не смогут взять льготную ипотеку, планируется предоставить социальное жилье, переоборудовав более 70 бездействующих зданий. В начале ноября власти отчитались, что привлекли международную организацию к разработке концепции предоставления соцжилья переселенцам. Сами беженцы выразили опасение, что обеспечение их комфортным жильем не входит в число приоритетов армянских властей.

В городах Армении, расположенных недалеко от Еревана, стоимость квадратного метра жилой площади начинается от 380 долларов, а месячная аренда жилья с удобствами стоит от 450-500 долларов, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" брокер из Еревана Надежда Григорян.

Идею приобрести деревянный дом счел привлекательной беженец из Степанакерта Эдуард Нариманян. Он рассказал, что устроился в строительную бригаду разнорабочим и планирует накопить денег и купить в эко-деревне дом для своей семьи.

Беженцы не могут вечно платить высокую арендную плату

«Мы привыкли, что дом должен каменный, на несколько поколений. Но с учетом того, что беженцы не могут вечно платить высокую арендную плату – более 400 долларов ежемесячно на съемное жилье - непосильная ноша для беженцев, так как зарплаты в Армении не превышают эту сумму. Правда, у многих, как у моей семьи, уже не осталось сбережений, поэтому я начал подумать о деревянном доме. А деньги попробую собрать у знакомых или по родственникам. Но я надеюсь, что в следующем году найду нужную сумму», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина добавил, что его волнует не материал, из которого сделан дом, а то, что у его семьи будет шанс иметь свою крышу над головой и не переживать, что их выгонят из-за неплатежа за аренду.

Нариманян, побывавший в экодеревне, подтвердил, что там «вода и электричество есть, сотовая и интернет связи доступны». "А остальное, я думаю, возникнет с появлением множества семей. Кто-то магазин откроет, кто-то частные пассажироперевозки. Пока проживают несколько семей. Но дома строятся быстро – за два месяца. Ежедневно приходят посмотреть много семей. Но больше всего пока интересуются местные жители, жители Еревана и областей Армении", - сказал он.

Семья Анжелы Саргсян из Нагорного Карабаха купила в эко-деревне двухкомнатный дом, сейчас мастера проводят там последние работы. Женщина рассказала, что ее семья пробовала уехать в провинцию, где жилье дешевле, но из-за безработицы пришлось вернуться.

Решили переехать в эко-деревню, в деревянные дома, лишь бы иметь свое жилье

"А здесь уже аренда жилья дороже. За год на аренду жилья мы потратили 3 миллиона драмов. Поэтому решили переехать в эко-деревню, в деревянные дома, лишь бы иметь свое жилье, спокойно жить. Единственное, что нас смущает, это то, что всё на электричестве. Газ провести невозможно, отапливать будем электроплитами. Но застройщики заверили, что дома все утепленные, а климат здесь теплый. К сожалению, проект новый, и невозможно сказать, насколько эти дома устойчивы в холод и жару", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Саргсян, их предупредили, что покупка дома не означает, что у них появляется недвижимость. «Скорее мы приобретаем дорогую большую мебель, которую можем перенести в другое место. Это немного успокаивает, но этот дом все же не внушает уверенности в долговечности в эксплуатации. Поэтому мы надеемся, что условия государственной программы по обеспечению беженцев жильем все же будут пересмотрены в пользу беженцев. Наша семья сможет приобрести полноценный дом из камня, и для потомков», - сказала женщина.

Беженка Олеся Мангасарян сообщила, что они с мужем также приобрели экодом и недавно переехали в него жить. Для покупки они взяли деньги в долг, им помогли близкие и знакомые. Молодая женщина рассказала, что после выезда из Нагорного Карабаха они арендовали квартиру в Ереване, долгое время пытались трудоустроиться, и лишь недавно им это удалось.

Электричество слабое, водоснабжение иногда прерывается

«Я надеюсь, что дом оправдает наши надежды, и зиму переживем без проблем. Но инфраструктура не налажена. Электричество слабое, водоснабжение иногда прерывается, а транспорт работает непостоянно – мне часто приходится долго ждать, а в итоге вызывать такси. Торговых точек пока нет. Пока деревня действительно станет населенным пунктом, пройдет немало времени. Хотя владельцы говорят, что в течение нескольких месяцев все будет функционировать полноценно», - рассказала Мангасарян корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что в семьях, которые поселились в деревне, нет детей школьного возраста, поэтому вопрос школьных автобусов неактуален, а у некоторых семей есть свои машины. «Муж мой едет на работу на своем транспорте. Иногда, если время совпадает, подвозит меня. Но в большинстве случаев тем, у кого нет своей машины, приходится трудно. Особенно когда надо продукты привозить из Еревана», - отметила беженка.

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