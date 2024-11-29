Близкие Рабаданова нашли способ помочь ему в СИЗО

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Родственники Рамазана Рабаданова нашли врача, который сможет оказать ему помощь с поврежденными во время задержания шейными позвонками. Визит врача подтвердит, что здоровью Рабаданова был нанесен серьезный ущерб во время его задержания.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 ноября активисты указали на политический характер преследования Рамазана Рабаданова. Суд оставил без внимания доводы защиты Рабаданова, в том числе сообщение о его избиении силовиками. Во время задержания полицейскими в Махачкале активист Рамазан Рабаданов получил повреждение шейных позвонков, сообщил председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Жители Дагестана выразили возмущение задержанием активиста Рамазана Рабаданова, выступавшего в защиту обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Его сын из зоны военной операции записал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в случившемся. 20 ноября Верховный суд Дагестана отказался смягчить меру пресечения Рамазану Рабаданову и оставил его под стражей.

На следующей неделе к Рабаданову прилетит его врач для лечения в условиях СИЗО, рассказал сегодня "Кавказскому узлу" председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

«У него смещение первого шейного позвонка, из-за чего он не может спать. Проблемы с шеей у него и раньше были. И тогда он ходил к врачу, который помог ему. Сейчас для решения проблемы нужен специальный аппарат, который нужно привезти в СИЗО. Кроме этого, нужен сертифицированный специалист. Таких специалистов с таким аппаратом в России около 30, мы нашли того врача, у которого он лечился. Врач сейчас в Екатеринбурге. 3 декабря прилетит в Махачкалу вместе с аппаратом, посетит Рабаданова», - рассказал он «Кавказскому узлу».

«Администрация СИЗО дала согласие только сертифицированному специалисту. По словам врача, на все потребуется 15 минут, и шея Рабаданова будет вылечена. Все финансовые вопросы решает семья Рабаданова. Потом у него проблемы с желудком, он не ест все подряд, ему нельзя. В этом вопросе администрация СИЗО тоже выразила готовность помочь ему, может, диетическое питание будет решением этой проблемы», - отметил он.

На следующем заседании будет рассмотрение продление меры пресечения, рассказала Кавказскому узлу» адвокат Рабаданова Алина Маликова

«Возможно, будет кассационная жалоба на меру пресечения. Если нет, то следующее заседание будет рассмотрение вопроса о продление меры пресечения. Это уже в январе», - сказала Алина Маликова «Кавказскому узлу». Подавать еще одно ходатайство об изменении меры пресечения пока не планируется. «Мы же уже обжаловали решение об аресте. Но получили отказ», - отметила она.

Посещение членов ОНК сыграло ключевую роль в вопросе оказания медпомощи Рабаданову, считает юрист Патимат Абдулаева.

«На практике мало было таких случаев, когда арестованному дают подобную возможность в виде посещения врача для оказания помощи. В этой истории ключевым оказался визит Шамиля Хадулаева, что позволило добиться такого результата. Конечно, адвокат тоже мог своей активностью добиться результата, но, как я понимаю, в СИЗО наверное противодействовали активности адвоката», - сказала она «Кавказскому узлу».

Визит врача станет еще одним подтверждением, что здоровью Рабаданова был нанесен серьезный ущерб во время его задержания, отметила Патимат Абдулаева.

«Конечно, следствие может сказать, что он оказал сопротивление, поэтому пришлось применять силу, но им придется это доказать. В этом смысле важно зафиксировать факт, что была серьезная проблема, возникшая из-за задержания Рабаданова с применением силы, и было невозможно оказать ему медпомощь в рамках СИЗО», - сказала она.

Напомним, вечером 6 ноября силовиками на улице в Махачкале был задержан Рамазан Рабаданов, который собирался ехать в Ставропольский и Краснодарский края для наблюдения за ходом судебных процессов по "аэропортовскому делу". По информации, которую Рабаданов озвучил своей семье, к нему подошли и подложили ему в куртку гранату.

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