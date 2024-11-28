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08:37, 28 ноября 2024

Жительница Кубани пострадала в результате атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня ночью беспилотники атаковали Краснодарский край и Ростовскую область, в Славянске-на-Кубани ранения получила местная жительница.

По данным Минобороны, сегодня ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников над территорией Краснодарского края и два – над Ростовской областью.

Дроны были запущены со стороны Украины, уточнило министерство в своем телеграм-канале.

В Славянске-на-Кубани обломки дрона упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна, пострадала хозяйка дома. Врачи оказали ей помощь, от госпитализации она отказалась. Также в одном из дворов поврежден автомобиль, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев .

В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом. Погибших и пострадавших нет, отметил он сегодня в своем телеграм-канале.

В Ростовской области беспилотники уничтожены в Таганроге и Каменске. Пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь .

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Краснодарский Край и Ростовская область регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 27 ноября военные уничтожили в Ростовской области 10 беспилотников. 15 ноября силы ПВО сбили на Кубани 36 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки были повреждены жилые дома в Крымске и станице Полтавской.

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Автор: "Кавказский узел"

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