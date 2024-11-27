Десять беспилотников сбиты в Ростовской области

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Военные уничтожили в Ростовской области 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. Так, 26 ноября военные обезвредили 24 дрона, в том числе в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью средствами ПВО в Родионово-Несветайском районе уничтожено 10 беспилотников, сообщает в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь. "Пострадавших и разрушений на земле нет", - отметил он.

Напомним, 21 ноября в Константиновском районе Ростовской области из-за атаки беспилотника произошел пожар на промышленном объекте.

19 ноября беспилотник был сбит около Таганрога, еще один - в Белокалитвинском районе, где при атаке пострадал человек.

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