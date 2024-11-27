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07:16, 27 ноября 2024

Десять беспилотников сбиты в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные уничтожили в Ростовской области 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. Так, 26 ноября военные обезвредили 24 дрона, в том числе в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью средствами ПВО в Родионово-Несветайском районе уничтожено 10 беспилотников, сообщает в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь. "Пострадавших и разрушений на земле нет", - отметил он.

Напомним, 21 ноября в Константиновском районе Ростовской области из-за атаки беспилотника произошел пожар на промышленном объекте.

19 ноября беспилотник был сбит около Таганрога, еще один - в Белокалитвинском районе, где при атаке пострадал человек.

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Автор: "Кавказский узел"

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Чеченский боевик с самодельным оружием в руках во время штурма Грозного,Январь 1995. Фото: Михаил Евстафьев. Wikimedia Commons. Ноябрьский штурм Грозного (1994)

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

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