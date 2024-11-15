Дома жителей Кубани повреждены в результате атаки дронов

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Военные сбили на Кубани 36 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки повреждены жилые дома в Крымске и станице Полтавской.

Как писал "Кавказский узел", территория Кубани регулярно подвергается атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Так, 9 октября в селе Шабельское Щербиновского района в результате атаки беспилотника выбило стекла в частном доме и была повреждена газовая труба, после чего произошел пожар.

Минувшей ночью над территорией Краснодарского края средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 36 беспилотников самолетного типа, запущенных со стороны Украины, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Массированной атаке подверглись два муниципалитета, написал в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Наши средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах", - сообщил он.

В Крымске, по его словам, обломки беспилотников упали на территорию четырех домовладений. Пострадавших нет, но повреждены крыша одного дома и автомобиль. "В Красноармейском районе в станице Полтавской обломки беспилотника повредили крышу частного дома. В другом доме выбиты стекла. Пострадавших нет", - написал Кондратьев.

Он отметил, что на месте ЧП работают экстренные службы. "Обязательно будет дана оценка материальному ущербу. И местные власти помогут с восстановлением пострадавших домов", - заверил чиновник.

В Крымске на двух улицах выставлено оцепление после атаки, сообщил глава района Сергей Лесь. "На двух улицах города - Лунной и Кольцевой оцеплены места падения частей беспилотников. На месте - спасатели, все оперативные службы", - написал он в своем телеграм-канале.

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