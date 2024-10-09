Жилой дом поврежден обломками беспилотника на Кубани

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В селе Шабельское в Щербиновском районе при падении обломком беспилотникам выбило стекла в частном доме, повреждена газовая труба. Возгорание потушено, пострадавших нет, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября в селе Шабельское Щербиновского района Кубани при падении беспилотник врезался в дерево и взорвался. От взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. Семья, проживающая в доме, на время переехала к родственникам.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил сегодня, 9 октября об очередной атаке беспилотников на Щербиновский район. По его словам, в селе Шабельское при падении обломков БПЛА в частном доме выбило стекла, также была повреждена газовая труба. "В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет", - написал глава региона около 02.00 мск.

Также Кондратьев сообщил, что на месте работают специальные и экстренные службы, а исполняющему обязанности главы Щербиновского района Сергею Дормидонтову поручено помочь жильцам дома в восстановлении поврежденного имущества.

Напомним, что в ночь на 21 сентября атаке беспилотников подвергся Тихорецкий район Кубани. В результате падения обломков одного из дронов возник пожар, перешедший "на взрывоопасные предметы", после чего "произошла детонация", заявил губернатор. Из поселка были эвакуированы 1200 человек. Большинство разместилось у друзей и родственников, около 100 человек - в гостиницах. Вечером 22 сентября глава района отчитался, что работы по эвакуации завершены, а 23 сентября эвакуированные начали возвращаться в свои дома.

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