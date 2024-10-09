RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:47, 9 октября 2024

Жилой дом поврежден обломками беспилотника на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Шабельское в Щербиновском районе при падении обломком беспилотникам выбило стекла в частном доме, повреждена газовая труба. Возгорание потушено, пострадавших нет, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября в селе Шабельское Щербиновского района Кубани при падении беспилотник врезался в дерево и взорвался. От взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. Семья, проживающая в доме, на время переехала к родственникам.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил сегодня, 9 октября об очередной атаке беспилотников на Щербиновский район. По его словам, в селе Шабельское при падении обломков БПЛА в частном доме выбило стекла, также была повреждена газовая труба. "В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет", - написал глава региона около 02.00 мск.

Также Кондратьев сообщил, что на месте работают специальные и экстренные службы, а исполняющему обязанности главы Щербиновского района Сергею Дормидонтову поручено помочь жильцам дома в восстановлении поврежденного имущества.

Напомним, что в ночь на 21 сентября атаке беспилотников подвергся Тихорецкий район Кубани. В результате падения обломков одного из дронов возник пожар, перешедший "на взрывоопасные предметы", после чего "произошла детонация", заявил губернатор. Из поселка были эвакуированы 1200 человек. Большинство разместилось у друзей и родственников, около 100 человек - в гостиницах. Вечером 22 сентября глава района отчитался, что работы по эвакуации завершены, а 23 сентября эвакуированные начали возвращаться в свои дома. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
09 октября 2024, 01:50
Защита адвоката Федоренко обжаловала в кассации ее арест
09 октября 2024, 00:51
Суд оставил Полумордвинова в СИЗО
Проект Генплана Краснодара. Скриншот фото из Telegram-канала "Красный темник" от 08.10.24, https://t.me/redtemnik/4580
08 октября 2024, 23:52
Краснодарцы возмущены сроками обсуждения Генплана
Денис Шапиро в суде. Стоп-кадр видео Telegram-канала "Суды общей юрисдикции города Москвы" от 08.10.24, https://t.me/moscowcourts/4921
08 октября 2024, 22:55
Адвокат Алаудинова арестован по обвинению в мошенничестве
Флаги Евросоюза и Грузии. Фото: Noi.md https://noi.md/ru/raznoe/evrosoyuz-obespokoen-vse-bolishim-otstupleniem-gruzii-ot-obshhej-vneshnej-politiki-s-es
08 октября 2024, 22:18
Евросоюз сообщил об остановке финансирования проектов в Грузии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
15:45, 23 июля 2024
BERG...man Tbilisi
30
Как стартовали в ЧР по футболу клубы С. Кавказа и Юга РФ
Все блоги
Справочник
Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Тбилисоба. 2022 год. Скриншот https://youtu.be/7ImJ3wFJibc Тбилисоба

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Блогеры
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:06, 2 октября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Квадроберы кусают детей? Прогресс и демократия, эволюция вспять или надо лечить и запрещать?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
12:11, 4 августа 2024
BERG...man Tbilisi
17
Зенит - Ростов: 5-0. Феерический дебют Глушенкова и довольный Карпин. Видео
Фото
15:45, 23 июля 2024
BERG...man Tbilisi
30
Как стартовали в ЧР по футболу клубы С. Кавказа и Юга РФ
Аналитика
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
Темы дня
Мансур Жабраилов приносит извинения. Стоп-кадр видео ЧГТРК "Грозный" от 08.10.24, https://t.me/groznytv/25935
08 октября 2024, 20:35
Жабраилов извинился перед христианами

Ахмат Кадыров. Фото: https://minsport-chr.ru/ahmat-ramzanovich-kadyrov-ministr.html
08 октября 2024, 17:02
Сын Кадырова пригрозил бойцам поп-ММА

Афган Садыгов. Фото: https://oc-media.org/ru/v-azerbayodzhane-za-vymogatelstvo-arestovany-redaktory-novostnykh-sayotov/
08 октября 2024, 13:04
Афган Садыгов госпитализирован в тюремную больницу

Мансур Жабраилов. Фото: naslednik_firdawsa / Telegram
08 октября 2024, 12:07
Ролики Мансура Жабраилова остались доступны в соцсетях

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше