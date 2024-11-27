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00:24, 27 ноября 2024

Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине

Петр Островский. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Советского округа от 26.11.24, https://t.me/sovetskiigo/10007?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арвид Ремиханов, Николай Обыночный, Эдуард Чахалян, Петр Островский и Дмитрий Герасименко убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 540 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 24 ноября официально признаны убитыми как минимум 535 бойцов из Ставропольского края.

Арвид Ремиханов убит 20 февраля в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Советского городского округа, информируя о прощании с бойцом.

Ремиханов родился в 1984 году в Зеленокумске, окончил Зеленокумский многопрофильный техникум. После армии вернулся домой. 9 января 2024 года подписал контракт, попал на передовую в Работино Запорожской области, указано в сообщении в Telegram-канале окружной администрации.

Ранее власти также сообщали, что в зоне военной операции убиты 31-летний Николай Обыночный из поселка Михайловка, 26-летний Эдуард Чахалян из Зеленокумска и 33-летний Дмитрий Герасименко из поселка Нины. Они отправились в зону военной операции как добровольцы. Также был убит 27-летний мобилизованный Петр Островский из Зеленокумска

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 540 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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