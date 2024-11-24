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06:04, 24 ноября 2024

Боец со Ставрополья убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Георгий Фролов из Благодарненского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 535 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 22 ноября представители властей и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 534 бойцов из Ставропольского края.

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине убит Георгий Фролов из Благодарненского района, сообщил 14 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава района Александр Теньков.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 535 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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