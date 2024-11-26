Суд смягчил приговор Захару Зарипову

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Апелляционный военный суд заменил штрафом пятилетний срок Захару Зарипову, осужденному за обращение к главе Чечни. После операции в связи с онкологическим заболеванием у Зарипова парализована половина лица и ухудшилось зрение.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября стало известно, что осужденный за обращение к главе Чечни Захар Зарипов госпитализирован из СИЗО с четвертой стадией рака. 21 октября его адвокат сообщил, что Зарипов находится в плохом состоянии, но на несмотря на это, его готовят к переводу в СИЗО. Ходатайства защиты о переводе Зарипова под домашний арест остались без ответа.

1 апреля суд приговорил жителя Хабаровского края Захара Зарипова к пяти годам заключения из-за его публичного обращения к главе Чечни Рамзану Кадырову. Лингвистическая экспертиза усмотрела в посте Зарипова признаки "побуждения к вооруженному захвату власти с целью нарушения территориальной целостности РФ". В августе адвокат Зарипова сообщил, что у его подзащитного диагностировано онкологическое заболевание. В сентябре близкие осужденного заявили, что болезнь прогрессирует, но в следственном изоляторе не предоставляют эффективного лечения.

Апелляционный военный суд изменил приговор преподавателю и писателю Захару Зарипову. Вместо пяти лет колонии ему назначили 650 тысяч рублей штрафа, с учётом срока, которые он провел в СИЗО, сумму штрафа сократили до 350 тысяч рублей, сообщил сегодня проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" со ссылкой на супругу Зарипова.

Захара Зарипова пока не освободили из-под стражи. У него диагностировано онкологическое заболевание — рак околоушной слюнной железы IV степени, которое есть в списке заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. В октябре ему удалили опухоль и назначили лучевую терапию. Из-за повреждения лицевых нервов у Захара парализована правая часть лица, а зрение на правом глазу ухудшилось, говорится в сообщении.

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