Состояние осужденного за обращение к Кадырову ухудшилось в изоляторе

13 сентября 2024, 12:35

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Онкологическое заболевание Захара Зарипова, осужденного за обращение к главе Чечни, прогрессирует, но в следственном изоляторе ему не предоставляют эффективного лечения, сообщили близкие Зарипова.

Как писал "Кавказский узел", у Захара Зарипова диагностировано онкологическое заболевание, сообщил в августе его адвокат.

1 апреля суд приговорил жителя Хабаровского края Захара Зарипова к пяти годам колонии из-за его публичного обращения к Рамзану Кадырову. Лингвистическая экспертиза усмотрела в посте Зарипова признаки "побуждения к вооруженному захвату власти с целью нарушения территориальной целостности РФ".

Осужденному Захару Зарипову не предоставляют лечение и специальное питание в СИЗО Хабаровского края, сообщили его близкие.

По их словам, из-за роста опухоли слюнных желез Зарипов не может полноценно принимать твердую пищу. "Адвокат пишет обращения в прокуратуру и другие инстанции, но ничего не происходит", - цитирует сегодня одного из близких Зарипова правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Напомним, в январе 2023 года стало известно, что Захар Зарипов арестован по обвинению в призывах к терроризму. Следствие заявило, что, обращаясь к главе Чечни в "Живом Журнале", Зарипов призывал к нарушению территориальной целостности России.

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Зарипова политзаключенным, указав, что его публикация не представляла общественной опасности и была риторическим укором в адрес Кадырова за то, что он посылает своих земляков участвовать в специальной военной операции на Украине. "Текст адресован персонально Рамзану Кадырову, который, даже если прочёл бы "подсказку" Зарипова, вряд ли стал бы руководствоваться ею при принятии решений", – пояснили правозащитники.

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