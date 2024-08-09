09 августа 2024, 04:51

Защита добивается лечения для осужденного за обращение к Кадырову

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У Захара Зарипова, приговоренного к пяти годам колонии за обращение к главе Чечни, диагностировано онкологическое заболевание. Апелляция на приговор Зарипову до сих пор не рассмотрена, сообщил его адвокат.  

Как сообщал "Кавказский узел", в январе 2023 года стало известно, что житель Хабаровского края Захар Зарипов арестован по обвинению в призывах к терроризму. Следствие полагает, что, обращаясь к главе Чечни в "Живом Журнале", Зарипов призывал к нарушению территориальной целостности России. Военный суд приговорил Зарипова к пяти годам колонии, обнаружив признаки оправдания терроризма в публичном обращении к Рамзану Кадырову.

В посте "Подсказка Кадырову" автор утверждает, что "лучшие российские войска" сосредоточены на Украине, при этом столица и органы власти "совершенно беззащитны". Он также заявил о том, что "Ленин взял Россию силами полутора тысяч лично преданных ему людей", а у Кадырова в подчинении "40 тысяч отборных бойцов". Сам пост остался в "Живом Журнале", однако доступ к нему заблокирован и для российских пользователей недоступен. По данным на 3 апреля 2024 года у поста нет комментариев пользователей, и проставлен один лайк.

У Зарипова, которого правозащитники признали политзаключенным, диагностирована опухоль околоушной слюнной железы. Адвокат осужденного намерен требовать, чтобы ему оказали медицинскую помощь, сообщил 8 августа правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал". 

Адвокат Зарипова Константин Бубон отметил, что мужчина находится в заключении уже более полутора лет. Апелляционная жалоба на приговор, которую защитник подал в апреле, до сих пор не рассмотрена, сообщил со слов адвоката правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Я приступаю к распространению жалоб и обращений во все возможные инстанции с вопросом об оказании Зарипову медицинской помощи, без которой его жизнь будет в опасности", - написал адвокат на своей странице в социальной сети. 

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Примечание:

"Житель Краснодара десять раз за два месяца был оштрафован за комментарий в мессенджере", "Правозащитники признали Захара Зарипова политзаключенным", "Обращение к Кадырову стало поводом для ареста жителя Хабаровского края". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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