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08:31, 20 октября 2024

Адвокат сообщил о плохом самочувствии Зарипова после операции

Захар Зарипов. Фото: https://memopzk.org/news/my-schitaem-politzaklyuchyonnym-zahara-zaripova-iz-habarovskogo-kraya/ (признан иностранным агентом)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный за обращение к главе Чечни Захар Зарипов после операции, которую ему сделали из-за четвертой стадии рака, находится в плохом самочувствии, но на несмотря на это его готовят к переводу в СИЗО. Ходатайства защиты о переводе Зарипова под домашний арест, остались без ответа, сообщил адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 16 октября стало известно, что осужденный за обращение к главе Чечни Захар Зарипов госпитализирован из СИЗО с четвертой стадией рака.

Захар Зарипов прооперирован в онкологическом центре, в понедельник, 21 октября, он должен быть переведен в СИЗО, сообщил 19 октября на своей странице в соцсети Facebook* его адвокат Константин Бубон.

"Пообщаться не получилось – его состояние после операции так себе. <...> Поговорил с врачом. Скорее всего, пациенту дополнительно потребуется химио- и/или лучевая терапия. Гистологический анализ потребует времени.  Впереди консилиум врачей, определение путей дальнейшего лечения", – написал адвокат.

Воспротивиться возвращению Захарова в СИЗО юридическими средствами можно только в рамках изменения ему меры пресечения, однако реакции на обращения адвоката в суд и в Генпрокуратуру нет, отметил Бубон. Он уточнил, что 11 сентября направил ходатайство об изменении меры пресечения в Апелляционный военный суд, а 8 октября в известность о деле Зарипова была поставлена Генпрокуратура. "Ни на одно из этих обращений ответ не был дан никакой – ни положительный, ни отрицательный", – подчеркнул защитник.

Напомним, 1 апреля суд приговорил жителя Хабаровского края Захара Зарипова к пяти годам заключения из-за его публичного обращения к главе Чечни Рамзану Кадырову. Лингвистическая экспертиза усмотрела в посте Зарипова признаки "побуждения к вооруженному захвату власти с целью нарушения территориальной целостности РФ". В августе адвокат Зарипова сообщил, что у его подзащитного диагностировано онкологическое заболевание. В сентябре близкие осужденного заявили, что болезнь прогрессирует, но в следственном изоляторе не предоставляют эффективного лечения.

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Автор: "Кавказский узел"

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