Адвокат сообщил о плохом самочувствии Зарипова после операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный за обращение к главе Чечни Захар Зарипов после операции, которую ему сделали из-за четвертой стадии рака, находится в плохом самочувствии, но на несмотря на это его готовят к переводу в СИЗО. Ходатайства защиты о переводе Зарипова под домашний арест, остались без ответа, сообщил адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 16 октября стало известно, что осужденный за обращение к главе Чечни Захар Зарипов госпитализирован из СИЗО с четвертой стадией рака.

Захар Зарипов прооперирован в онкологическом центре, в понедельник, 21 октября, он должен быть переведен в СИЗО, сообщил 19 октября на своей странице в соцсети Facebook* его адвокат Константин Бубон.

"Пообщаться не получилось – его состояние после операции так себе. <...> Поговорил с врачом. Скорее всего, пациенту дополнительно потребуется химио- и/или лучевая терапия. Гистологический анализ потребует времени. Впереди консилиум врачей, определение путей дальнейшего лечения", – написал адвокат.

Воспротивиться возвращению Захарова в СИЗО юридическими средствами можно только в рамках изменения ему меры пресечения, однако реакции на обращения адвоката в суд и в Генпрокуратуру нет, отметил Бубон. Он уточнил, что 11 сентября направил ходатайство об изменении меры пресечения в Апелляционный военный суд, а 8 октября в известность о деле Зарипова была поставлена Генпрокуратура. "Ни на одно из этих обращений ответ не был дан никакой – ни положительный, ни отрицательный", – подчеркнул защитник.

Напомним, 1 апреля суд приговорил жителя Хабаровского края Захара Зарипова к пяти годам заключения из-за его публичного обращения к главе Чечни Рамзану Кадырову. Лингвистическая экспертиза усмотрела в посте Зарипова признаки "побуждения к вооруженному захвату власти с целью нарушения территориальной целостности РФ". В августе адвокат Зарипова сообщил, что у его подзащитного диагностировано онкологическое заболевание. В сентябре близкие осужденного заявили, что болезнь прогрессирует, но в следственном изоляторе не предоставляют эффективного лечения.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.