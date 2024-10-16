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10:36, 16 октября 2024

Осужденный за обращение к Кадырову Захар Зарипов госпитализирован

Захар Зарипов. Фото: https://memopzk.org/figurant/zaripov-zahar-vladimirovich/ признан инагентом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Захар Зарипов, осужденный за обращение к главе Чечни, госпитализирован из СИЗО с четвертой стадией рака.

Как писал "Кавказский узел", у Захара Зарипова диагностировано онкологическое заболевание, сообщил в августе его адвокат. В сентябре близкие осужденного заявили, что болезнь прогрессирует, но в следственном изоляторе не предоставляют эффективного лечения.

1 апреля суд приговорил жителя Хабаровского края Захара Зарипова к пяти годам колонии из-за его публичного обращения к Рамзану Кадырову. Лингвистическая экспертиза усмотрела в посте Зарипова признаки "побуждения к вооруженному захвату власти с целью нарушения территориальной целостности РФ".

Зарипов госпитализирован с четвертой стадией рака. Он с сентября 2023 года жаловался на растущую опухоль. Но только в феврале в СИЗО ему разрешили пройти обследование, а в июле у него диагностировали рак околоушной слюнной железы. В одном из писем жене Зарипов описывал свое состояние так: "Мне плохо, больно, я не могу есть, спать, мне трудно дышать, я умираю". Ранее комиссия ФСИН признала, что заболевание мужчины не позволяет ему находиться в СИЗО, пишет сегодня телеграм-канал правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*.

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Зарипова политзаключенным, указав, что его публикация не представляла общественной опасности и была риторическим укором в адрес Кадырова за то, что он посылает своих земляков участвовать в специальной военной операции на Украине. "Текст адресован персонально Рамзану Кадырову, который, даже если прочёл бы "подсказку" Зарипова, вряд ли стал бы руководствоваться ею при принятии решений", – пояснили правозащитники.

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Автор: "Кавказский узел"

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