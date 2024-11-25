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23:55, 25 ноября 2024

Власти Хунзахского района назвали имена убитых на Украине бойцов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Батир Кебедов, Алиасхаб Магомедов, Ахмед Газимагомедов, Абдулмуслим Абдулмуслимов, Мухума Курамагомедов, Муслим Якубов, Магомед Дибиров, Магомед Гитинов, Мухума Карачуев и Исмаил Курамагомедов убиты в боях. С начала СВО на Украине официально признаны убитыми как минимум 1133 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 25 ноября официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1123 бойцов из Дагестана.

Батир Кебедов из селения Хунзах, Алиасхаб Магомедов из Накитля, а также три бойца из Амуши - Ахмед Газимагомедов, Абдулмуслим Абдалмуслимов и Мухума Курамагомедов убиты в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Хунзахского района нурмагомед Задиев, отчитываясь о визите к их семьям.

Ранее районные власти также сообщали, что в военной операции убиты Муслим Якубов, Магомед Дибиров, Магомед Гитинов, Мухума Карачуев и Исмаил Курамагомедов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1133 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

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