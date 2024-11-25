RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:16, 25 ноября 2024

Семь бойцов из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Имамутин Хизриев, Абуганапи Газибагандов, Магомед Раджабов, Расим Курбанов, Гаджи Гаджиев, Али Магомедов и Рамазан Омаров убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1123 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 22 ноября власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1116 бойцов.

Имамутин Хизриев (также в сообщениях районных властей упоминается как Имамутдин) убит в военной операции на Украине, сообщила 22 ноября администрация Акушинского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о визите к матери бойца. Хизриев служил матросом в Каспийске, убит в январе 2023 года.

Ранее районные власти сообщали, что в военной операции на Украине убиты Абуганапи Газибагандов, Магомед Раджабов, Расим Курбанов,Гаджи Гаджиев, Али Магомедов и Рамазан Омаров.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1123 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Октябрь 2024 г. Скриншот видео https://www.rbc.ru/politics/29/10/2023/653e8b169a79472511e4dcbc
25 ноября 2024, 19:19
Оставлен в силе приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Воркаут в Махачкале. Фото: РИА "Дагестан"
25 ноября 2024, 04:01
Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг по здоровому образу жизни
Уголовное дело, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
24 ноября 2024, 11:29
Трое дагестанских силовиков заподозрены в пытках
Судейский молоток, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
24 ноября 2024, 06:58
Арестовано имущество родственников Казбека Мурзаева
Бездомный греется у мемориала "Скорбящая мать". Скриншот из видео: https://t.me/mash_gor/6706
23 ноября 2024, 21:35
Бездомный заподозрен в осквернении мемориала в Дербенте
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
12:21, 14 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Затянувшиеся выборы. Как в Дагестане не пустили самовыдвиженцев в сельсовет
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
13:54, 31 октября 2024
BERG...man Tbilisi
50
Первопричина угроз со стороны Хамзаева и прочих - Кремль и его позиция?
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
12:21, 14 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Затянувшиеся выборы. Как в Дагестане не пустили самовыдвиженцев в сельсовет
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:52, 6 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Атака дронов в Дагестане, непуганность хайпожоров и Николай Первый
Фото
13:54, 31 октября 2024
BERG...man Tbilisi
50
Первопричина угроз со стороны Хамзаева и прочих - Кремль и его позиция?
Фото
22:03, 23 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
новый памятник в Дагестане вызвал недовольство
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Автозаправка. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла".
25 ноября 2024, 12:09
Более 80% заправок приостановили работу в Чечне

Парламент Грузии. 24 ноября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
25 ноября 2024, 11:14
Парламент Грузии начал сессию на фоне акции протеста

Губад Ибадоглу. Фото: https://www.occrp.org/ru/novosti/v-azerbaidzane-zaderzali-izvestnogo-oppozicionera-gubada-ibadoglu
24 ноября 2024, 19:22
Ибадоглу приглашен в Страсбург на вручение премии Сахарова

Участники шествия в Тбилиси. 23 ноября 2024 года. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164640-uchastniki-aktsii-prishli-shestviem-na-ploshchad-geroev-gde-anonsiruiut-chto-ustanoviat-palatki-i-ostanutsia-do-2200
24 ноября 2024, 14:27
Полиция отреагировала на анонсы протестов в Тбилиси

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше