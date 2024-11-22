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16:37, 22 ноября 2024

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Курамагомедов убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 1116 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 1115 бойцов из Дагестана

Уроженец села Хупри Магомед Курамагомедов убит в военной операции на Украине, ему было 29 лет, сообщила сегодня администрация Цунтинского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1116 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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