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00:05, 25 ноября 2024

Участники протеста в Тбилиси остались перед парламентом до утра

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Тбилиси перед зданием парламента оппозиция установила четыре палатки, протестующие намерены находиться на месте акции до утра.

Как писал "Кавказский узел", в грузинской столице участники протестной акции, собравшиеся вечером 24 ноября на площади Республики, выдвинулись шествием к зданию парламента, а затем развернули палатку на проезжей части проспекта Руставели.

 Ранее грузинская полиция призвала сторонников оппозиции, которые анонсировали протесты около парламента, не блокировать здание, пригрозив уголовным преследованием нарушителям запрета. 

Перед зданием парламента Грузии оппозиция установила четыре палатки. Протестующие на акции будут находится до утра, передает корреспондент "Кавказского узла".

В палатках для протестующих будут выдавать продукты питания, чай и кофе. 

Улицы вокруг парламента, которые ведут ко входам и выходам из здания, блокированы полицией.

В одной из палаток перед парламентом Грузии этой ночью можно написать письмо в Евросоюз, передает телеграм-канал Tbilisi life.

В Тбилиси сегодня ночью ожидается температура в пределах 4-5 градусов выше нуля, сообщает Newsgeorgia.

16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Первое заседание парламента 11-го созыва назначено на 25 ноября, поскольку оно должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов. Студенты и активисты, требующие повторных парламентских выборов, запланировали протестную акцию на этот день.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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