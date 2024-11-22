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09:10, 22 ноября 2024

Жители Геленджика обвинили чиновников в потворстве аферам с жильем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владельцы квартир в снесенной многоэтажке в Геленджике потребовали привлечь чиновников к ответственности за то, что те допустили узаконивание нелегальной стройки, из-за чего сотни людей лишились жилья и сбережений.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября Ольга Терентьева 11-й день продолжала пикетирование мэрии Геленджика, но сообщила, что прекратила голодовку по рекомендации врачей. Она пояснила, что была вынуждена прекратить голодовку после того, как ей стало плохо во время разговора с мэром Алексеем Богодистовым, к которому ей удалось попасть вечером 20 ноября. Сотрудники мэрии вызвали ей скорую. Поочередно с Терентьевой одиночный пикет проводил также военный пенсионер Павел Гедин.

Ольга Терентьева, которая находится на третьем месяце беременности, в течение 10 дней проводила голодовку у здания администрации Геленджика, требуя выплатить стоимость жилья в снесенном многоквартирном доме по текущей рыночной цене, так как чиновники анонсировали компенсации по ценам 2011 года. На десятый день голодовки она пожаловалась на безразличие чиновников, так как не получила ответа на требования увеличить сумму выплат за квартиры в снесенном 440-квартирном 14-этажном доме №79 по улице Красногвардейской.

Павел Гедин, который 21 ноября также проводил одиночный пикет около мэрии Геленджика, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что протестующие также требуют привлечь чиновников к ответственности за то, что допустили узаконивание нелегальной стройки.

"Сначала нас открыто заманивают рекламой со всех утюгов о продаже курортной недвижимости. Затем сами чиновники подтверждают, что все законно. С нас собирают деньги и начинается второй этап: снос! Участок освобождают, и, когда все люди разъезжаются, откуда приехали, то все начинается по новой… Но мы никуда не уезжаем и будем добиваться того, чтобы [чиновник мэрии], который разрешил стройку, и [чиновник мэрии], который снес наш дом, сами уехали в отдаленные места", - сказал он.

В октябре 2023 года пенсионерка из Геленджика Людмила Гуслякова проводила голодовку около здания администрации Кубани. По ее словам, вице-губернатор Александр Власов отреагировал на голодовку и на встрече с ней и другими пострадавшими предложил депутатам горсовета Геленджика решить вопрос выплат жильцам за квартиры в снесенном доме по улице Красногвардейской. Ранее Гуслякова рассказала, что квартиру в этом доме купила, продав единственное жилье в Улан-Удэ. Пенсионерка пожаловалась, что после сноса дома она осталась без жилья и вынуждена жить на съемных квартирах.

Ольга Терентьева сообщила 21 ноября корреспонденту "Кавказского узла", что намерена выехать в Москву и там добиваться внимания председателя СКР Александра Бастрыкина к проблеме. Она отметила также, что утром 21 ноября подала в ФСБ и прокуратуру заявление на мэра Алексея Богодистова, после приема у которого ей потребовалась медицинская помощь.

Татьяна Иванова, также купившая и потерявшая квартиру в этом доме, сообщила, что она сама и ее соседи не один раз обращались в Следственный комитет, пытаясь добиться уголовного преследования чиновников мэрии, но в ответ получали "одни отписки".

Такой отпиской, в частности, Татьяна Иванова назвала отказ в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего мэра Виктора Хрестина и действующего мэра Богодистова, датированный 5 сентября и подписанный руководителем краевого управления СКР Андреем Масловым.

В документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла" сказано, что в действиях Хрестина и Богодистова "и действиях иных чиновников не усматриваются признаки состава преступления по статьям "мошенничество" и "злоупотребление служебными положениями"». Объяснений такому выводу в документе не приводится.

Корреспондент "Кавказского узла" попытался получить комментарий представителей мэрии по единственному номеру телефона, который указан на сайте администрации, однако в течение нескольких дней дозвониться не удалось: на звонки отвечал автоответчик, и после полминуты ожидания связь обрывалась.

Дежурная скорой помощи Геленджика отказалась предоставлять корреспонденту "Кавказского узла" какую-либо информацию о вызове врачей к Ольге Терентьевой. "Все вызовы и обслуживания являются медицинской тайной. Мы несем уголовную ответственность за ее распространение", - пояснила она.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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