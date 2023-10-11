Гуслякова прекратила голодовку после обещания властей решить вопрос с выплатами

11 октября 2023, 21:00

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Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов отреагировал на голодовку Людмилы Гусляковой и на встрече с ней и другими пострадавшими предложил депутатам горсовета Геленджика решить вопрос выплат жильцам за квартиры в снесенном доме, рассказала пенсионерка. Власти города и края по закону не отвечают за банкротство застройщика, подчеркнул юрист Михаил Беньяш*.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 октября пенсионерка из Геленджика Людмила Гуслякова повторно объявила о проведении голодовки около здания краевой администрации в Краснодаре, так как ранее власти пообещали решить проблему с отсутствием жилья, но не выполнили это обещание. Чиновники запретили ей оставаться на ночь около здания краевой администрации. Сегодня она продолжила акцию протеста.

Гуслякова ранее рассказала, что вложила деньги в покупку квартиры в 440-квартирном 14-этажном доме №79 по улице Красногвардейской в Геленджике, который затем был снесен по решению суда. Квартиру в этом доме она купила, продав единственное жилье в Бурятии в городе Улан-Удэ.

Голодовка пенсионерки Людмилы Гусляковой и пикет у здания администрации Краснодарского края продлились сутки. К пикетчице во второй половине дня вышли сотрудники администрации края и пригласили ее на "собеседование с вице-губернатором края Александром Власовым", рассказала пенсионерка корреспонденту "Кавказского узла".

"Поддержать меня приехало порядка 30 таких же обманутых дольщиков, как я. Я сообщила чиновникам, что я не одна и нас пригласили всех. Разговор с вице-губернатором длился более двух часов. Были приглашены юристы и другие сотрудники. Они пытались нас убедить в том, что у них нет никаких полномочий, чтобы помочь нам и что ответственность за все несет застройщик. Но мы со своей стороны поясняли, что застройщик под судом и он банкрот. Наших денег у него нет. Дом снесен. И что нам делать? Нам объяснили, что нас понимают по-человечески и хотят нам помочь. Вице-губернатор пообещал вынести наш вопрос на сессию городской Думы Геленджика, которая состоится в конце октября, чтобы на городском уровне местные депутаты вынесли решение о компенсации нам наших затрат на снесенное жилье. Поэтому я приняла решение прекратить пикетирование и голодовку и подождать сессии городской Думы Геленджика и принятия решения", - сообщила Людмила Гуслякова.

По ее словам на встрече таже были чиновники из Геленджика, всего в ней приняло участие около полусотни человек. "Я не могу сказать, что моя 24-часовая голодовка принесла какие-то ожидаемые результаты, потому что конкретики никакой не прозвучало. Однако надежду нам дали опять, что депутаты и чиновники Геленджика помогут нам на законодательном уровне принять нужный законодательный акт по возврату денег, так как таких оснований вообще нет ни на федеральном, ни на региональном и ни на местном уровне. Но так как проблема возникла на городском уровне, то и решать ее должны чиновники исполнительной и законодательной власти Геленджика", - уточнила Людмила Гуслякова.

Евгения Стрижкова, которая двое суток провела в Краснодаре, чтобы поддержать Гуслякову, отметила, что многие люди, купившие квартиры в проблемном доме, после окончания сезона разъехались по своим регионам и собрать их сложно. "В этот раз на акцию приехало порядка 30 человек. Мы все вместе были приглашены в администрацию края на собеседование с вице-губернатором Власовым. Это хорошо, что Людмила прекратила голодовку, мы все переживали за нее и были готовы сразу оказать медпомощь, вызвать врачей. Все-таки это большой стресс для организма. Мы все это понимаем. Но чиновники, видимо, тоже решили не доводить ситуацию до абсурда и пригласили нас на разговор", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла"

По ее словам, участники встречи поняли, что у властей нет рычагов, чтобы вернуть деньги и для бюджета это большая проблема, но попросили все-таки продумать, что можно сделать. "Сошлись на обращении за помощью к местным депутатам. Я не поняла, как именно они хотят нам помогать, однако, прозвучала та же самая фраза что и ранее, что нам смогут оплатить только те суммы, которые мы затратили при покупке квартир, если депутаты примут такой закон. Но нас это не устраивает - этих денег не хватит купить квартиру в 4 квадратных метра. Посмотрим, что решат депутаты. Пока все наши акции мы прекращаем. Но власти должны понимать что нам деваться некуда и лучше решить нашу проблему, чем они все время будут видеть из своих окон пикетчиков, требующих вернуть деньги или квартиры", - рассказала Евгения Стрижкова.

По ее словам делегация купивших квартиры в снесенном доме людей выехала сегодня из Краснодара обратно в Геленджик. "Мы все снимаем квартиры, живем у знакомых, ведь у многих снесенное жилье было единственным", - говорит Евгения Стрижкова.

Администрация края и города Геленджик не отвечает за банкротство застройщика и его мошенничество с деньгами, указал юрист Михаил Беньяш* (лишен статуса адвоката - прим. "Кавказского узла"). "Такого закона нет, чтобы чиновники оплатили из своих карманов или из бюджета деньги обманутым застройщиком дольщикам. Даже при желании помочь они не смогут этого сделать. Поэтому люди должны понимать, что покупая такого рода жилье, они сами несут все риски", - подчеркнул Михаил Беньяш*.

Он отметил, что что чиновники администрации допустили подобную ситуацию, при которой люди остались без квартир и жилья. По его мнению, чиновников следовало был привлечь за халатность и превышение полномочий, так как, видя как растут этажи и распродаются квартиры в доме, потенциально предназначенного под снос, не принимают никаких мер. "Но кто будет их привлекать, когда прокуратура и правоохранительные органы полностью поддерживают линию на застройку и затем снос, с перекладыванием всей вины на застройщика-банкрота и самих людей? Такие случаи мне известны" - подчеркнул Беньяш*.

Комментируя запрет чиновников Людмиле Гусляковой стоять в пикете с 22.00 до 7.00 юрист отметил, что в статью 9 ФЗ-54 говорится, что нарушение этого временного ограничения грозит привлечением к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ как проведение несанкционированного мероприятия без согласования с властями.

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