Обманутая дольщица Гуслякова вторые сутки проводит голодовку в Краснодаре

11 октября 2023, 13:17

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Пенсионерка из Геленджика Людмила Гуслякова вторые сутки проводит голодовку около краевой администрации в Краснодаре, требуя от чиновников решить ее проблему с отсутствием жилья.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 октября пенсионерка из Геленджика Людмила Гуслякова повторно объявила о проведении голодовки около здания краевой администрации в Краснодаре. Во время аналогичной акции 18 сентября власти пообещали решить проблему с отсутствием жилья, но не выполнили это обещание, пояснила она. Чиновники ей запретили оставаться на ночь около здания краевой администрации.

Людмила Гуслякова сегодня продолжила голодовку около здания администрации Краснодарского края в Краснодаре.

"Вчера, в первый день моей голодовки, власти Геленджика и края никаких решений нам не предложили. Сейчас лишь ведутся обсуждения о том, чтобы выплатить пайщикам компенсации. Речь идет о тех суммах, которые мы выплатили во время приобретения квартир в нашем доме. Стоит ли говорить, что сегодня на эти деньги невозможно приобрести никакое жилье", – привел сегодня "Коммерсант" слова пенсионерки.

Для того, чтобы ее поддержать, к зданию краевой администрации утром приехали 15 дольщиков снесенного многоэтажного дома.

Напомним, Гуслякова ранее рассказала, что вложила деньги в покупку квартиры в 440-квартирном 14-этажном доме №79 по улице Красногвардейской в Геленджике, который затем был снесен по решению суда. Квартиру в этом доме она купила, продав единственное жилье в Бурятии в городе Улан-Удэ.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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