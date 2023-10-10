Чиновники запретили пикетчице из Геленджика остаться на ночь у здания администрации Кубани

10 октября 2023, 21:05

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Пенсионерка Людмила Гуслякова не добилась сегодня реакции властей Краснодарского края на голодовку и пикет с требованием вернуть деньги за квартиру в доме, снесенном в Геленджике как незаконное строение. Прохожие выражали поддержку пикетчице, однако чиновники вынудили ее уйти, заявив, что ночью находиться у административного здания нельзя.

Как писал "Кавказский узел", пенсионерка из Геленджика Людмила Гуслякова сегодня повторно объявила о проведении голодовки около здания краевой администрации в Краснодаре. Во время аналогичной акции 18 сентября, власти пообещали решить проблему с отсутствием жилья, но не выполнили это обещание, пояснила Гуслякова.

Ранее Гуслякова рассказала, что вложила деньги в покупку квартиры в 440-квартирном 14-этажном доме №79 по улице Красногвардейской в Геленджике, который затем был снесен по решению суда. Квартиру в этом доме она купила, продав единственное жилье в Бурятии в городе Улан-Удэ. Пенсионерка пожаловалась, что после сноса дома она осталась без жилья и вынуждена жить на съемных квартирах.

Сегодняшняя акция - это жест отчаяния, рассказала Людмила Гуслякова корреспонденту "Кавказского узла". "В 64 года остаться без денег и жилья - перспектива мрачная. Я не хочу, чтобы моя жизнь пенсионерки протекала в таком режиме, поэтому я здесь. Я здесь еще и потому, что губернатор края в 2020 году обещал, нам обманутым дольщикам Геленджика, "не оставить нас на улице, а компенсировать деньгами за снесенное жилье, чтобы мы могли купить себе равноценное жилье". Раньше квартиру можно было купить за два миллиона рублей. Я продала все и внесла эти деньги в строительство жилья. Я ничего не просила у государства и государство, когда я покупала квартиру не сказало мне, что это жилье незаконное и что его снесут, когда оно будет построено. Жилье строилось открыто, в центре Геленджика, никаких претензий не было к застройщику и к нам, дольщикам. Никто не останавливал стройку на стадии котлована. Зато когда все квартиры были распроданы, то дом снесли. Застройщика обвинили в мошенничестве, а нас признали потерпевшими", - рассказала Гуслякова.

Она подчеркнула, что дольщики потеряли надежду добиться справедливости в суде. "Застройщики и власти объявили нам что наших денег у застройщиков нет. Начались суды. Мы понимали, что суды идут для проформы. Никаких денег мы не получим, потому что их нет. Тогда мы стали добиваться аудиенции у губернатора края, который на одной из таких встреч в 2020 году уверил нас, что из специального губернаторского фонда он вернет нам всем деньги. Но прошло уже три года, а денег как не было, так и нет. Более того, губернатор стал от нас скрываться и больше нас не принимал. Принимали его замы, которые тоже только обещали. Тогда я решила провести голодовку в сентябре этого года, -18 сентября. Тогда вышли чиновники, меня и группу поддержки пригласили в администрацию, где пообещали "решить вопрос". Мы вновь поверили и ждали. Сроки решения откладывались. Прошел почти месяц и мы поняли, что нас просто водят в очередной раз за нос и тянут время", - отметила пенсионерка.

По ее словам, представители властей, то говорили, что деньги дадут, но не всем, то дадут, но в суммах тех лет, когда мы покупали жилье. "Я покупала квартиру при цене 50 000 рублей за квадратный метр, а сейчас такая квадратный метр в похожей квартире стоит уже 250 000 рублей. И что я смогу купить на два миллиона рублей? Восемь квадратных метров? Есть ли такие квартиры вообще? Я покупала 40 квадратных метров. Такую сумму я и требую от властей, которые делали вид, что ничего не видят, когда люди покупали квартиры в этом доме. Такие суммы требуют от властей и другие дольщики. Но сейчас нам власти говорят, что у них в бюджете таких денег нет. Но разве это наша вина, что они не могут обеспечить экономическую безопасность в своем регионе?" - возмутилась Гуслякова.

Почти все потерпевшие за редким исключением проживают в разных регионах страны и каждый раз ездить на акции или суды они не могут, ни материально, ни физически, подчеркнула она. "Многие люди уже стали пожилыми и немощными, у многих нет средств на борьбу, у других маленькие дети, некоторые умерли, так и не дождавшись даже наказания застройщикам", - указала Гуслякова. Она отметила, что суд вернул их дело прокурору по ходатайству одной из дольщиц, которое, возможно, было подано с целью затянуть время, чтобы закрыть дело за истечением срока давности.

Голодовка проходит тяжело, рассказала Людмила Гуслякова. "Я начала ее в 9 утра. Без пищи я уже более 10 часов. Немного кружится голова. Стою целый день на ногах с большим плакатом, увешанным отписками чиновников с обещаниями "разобраться". У меня есть складной стульчик. Когда совсем невмоготу, то присаживаюсь, отдыхаю немного. Пью простую воду. Отхожу на время в туалет. Мою акцию издалека контролируют четыре человека из числа дольщиков. Мы будем тут стоять до конца, пока наш вопрос не решится", - подчеркнула она.

По словам Гусляковой, чиновники не позволили остаться на ночь у здания администрации края. "Был план заночевать у здания администрации. Однако ко мне в конце рабочего дня вышла группа чиновников, они предупредили, что я не имею права стоять тут с 22 часов до 7 утра, иначе у меня будут неприятности. Поэтому мы уйдем. Ночевать будем в Краснодаре. Утром публично продолжу голодовку в пикете и буду ее продолжать, насколько хватит сил", - заявила Людмила Гуслякова. Она отметила что ночью собирается пить воду, если будет плохо, то вызовет скорую помощь.

Пикетчица добавила, что многие похожие поддерживают ее. "Мимо проходит много народа. Многие останавливаются, читают, говорят подбадривающие слова, поддерживают и осуждают чиновников. Люди понимают, что нас обманывают не только застройщики, но и чиновники. Наши деньги просто воруют, оставляя миллионы людей по всей стране без жилья и денег. Люди уже ничего не просят у государства, сами зарабатывают на жилье, но попадают в такие капканы, которые власти сами расставляют своими действиями и бездействием", - говорит Людмила Гуслякова.

Другие обманутые дольщики из Геленджика рассказали, что поддерживают друг друга. "Мы надеемся, что власти вернут нам деньги, на которые мы сможем купить себе жилье, равноценное тому, которое они снесли", - сказала Евгения Стрижкова. По ее информации, официально признаны потерпевшими более 200 дольщиков. Остальные такого статуса не имеют, потому что не имеют финансовой возможности приезжать в Геленджик на следствие и суды.

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