Ольга Терентьева прекратила голодовку по рекомендации врачей

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Беременная Ольга Терентьева 11-й день продолжает пикетирование мэрии Геленджика с требованием выплатить справедливые компенсации за квартиры в снесенном доме, но прекратила голодовку по рекомендации врачей.

Как писал "Кавказский узел", Ольга Терентьева, которая находится на третьем месяце беременности, проводит голодовку у здания администрации Геленджика, требуя выплатить стоимость жилья в снесенном многоквартирном доме по текущей рыночной цене, так как чиновники выпустили постановление, в котором пообещали жителям компенсации по ценам 2011 года. На девятый день из-за ухудшения самочувствия она не смогла простоять у здания мэрии весь рабочий день. На десятый день голодовки она пожаловалась на безразличие чиновников, так как до сих пор не получила ответа на требования увеличить сумму выплат за квартиры в снесенном доме.

В октябре 2023 года пенсионерка из Геленджика Людмила Гуслякова проводила голодовку около здания краевой администрации в Краснодаре, так как ранее власти пообещали решить проблему с отсутствием жилья, но не выполнили это обещание. По ее словам, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов отреагировал на голодовку Людмилы Гусляковой и на встрече с ней и другими пострадавшими предложил депутатам горсовета Геленджика решить вопрос выплат жильцам за квартиры в снесенном доме. Гуслякова ранее рассказала, что вложила деньги в покупку квартиры в 440-квартирном 14-этажном доме №79 по улице Красногвардейской в Геленджике, который затем был снесен по решению суда. Квартиру в этом доме она купила, продав единственное жилье в Бурятии в городе Улан-Удэ. Пенсионерка пожаловалась, что после сноса дома она осталась без жилья и вынуждена жить на съемных квартирах.

21 ноября Ольга Терентьева вновь вышла на протестную акцию к администрации Геленджика, требуя выплатить пострадавшим от сноса 14-этажного дома 79 по улице Красногвардейская справедливые компенсации.

"Сегодня я вышла в 11 день на акцию, но уже без голодовки. Я медленно выхожу из нее по рекомендации врачей и не вижу смысла голодать потому что никакой реакции со стороны чиновников нет. Врачи меня предупредили, что если продолжить голодовку, это может быть опасно для здоровья будущего ребенка", - рассказала она.

По ее словам, она была вынуждена прекратить голодовку после того как ей стало плохо во время разговора с мэром Геленджика Алексеем Богодистовым, к которому ей удалось попасть 20 ноября вечером. Сотрудники мэрии вызвали ей скорую, врачи констатировали резкое повышение артериального давления и сказали, что нужно срочно прекратить голодовку и требуется госпитализация. Терентьева сообщила, что отказалась от госпитализации и поехала к своему лечащему врачу. "Врач сняла контрольные показания и сказала что ситуация опасная, мне требуется срочно прекратить голодовку, так как это опасно для плода и для меня, и выходить надо медленно и постепенно. Естественно я не спала всю ночь после перенесенного стресса и вот в таком состоянии продолжаю стоять 11-й день в пикете, но уже без голодовки. Сменяет меня на пикете военный пенсионер Павел Гедин", - рассказала она.

Павел Гедин подтвердил, что они сегодня вдвоем с Терентьевой стоят в одиночных пикетах, сменяя друг друга. «Если ей станет плохо, я останусь до вечера до закрытия мэрии Геленджика", - сказал Павел Гедин. Он подчеркнул, что покупатели квартир будут проводить акции до тех пор пока не получат то, что требуют по закону.

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