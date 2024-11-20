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23:31, 20 ноября 2024

Терентьева заявила о безразличии властей Геленджика к ее акции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беременная Ольга Терентьева пожаловалась на равнодушие чиновников к ее требованиям. На десятый день голодовки у мэрии Геленджика она так и не получила ответа на требования увеличить сумму выплат за квартиры в снесенном доме.

Как писал "Кавказский узел", Ольга Терентьева, которая находится на третьем месяце беременности, проводит голодовку у здания администрации Геленджика, требуя выплатить стоимость жилья в снесенном многоквартирном доме по текущей рыночной цене. На девятый день из-за ухудшения самочувствия она не смогла простоять у здания мэрии весь рабочий день.

В октябре 2023 года пенсионерка из Геленджика Людмила Гуслякова проводила голодовку около здания краевой администрации в Краснодаре, так как ранее власти пообещали решить проблему с отсутствием жилья, но не выполнили это обещание. По ее словам, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов отреагировал на голодовку Людмилы Гусляковой и на встрече с ней и другими пострадавшими предложил депутатам горсовета Геленджика решить вопрос выплат жильцам за квартиры в снесенном доме. Гуслякова ранее рассказала, что вложила деньги в покупку квартиры в 440-квартирном 14-этажном доме №79 по улице Красногвардейской в Геленджике, который затем был снесен по решению суда. Квартиру в этом доме она купила, продав единственное жилье в Бурятии в городе Улан-Удэ. Пенсионерка пожаловалась, что после сноса дома она осталась без жилья и вынуждена жить на съемных квартирах.

20 ноября у входа в администрацию Геленджика беременная Ольга Терентьева в десятый раз вышла на пикет. По ее словам, она надеется лично встретить главу города Алексея Богодистова и спросить его, почему он не отвечает на ее требования, которые она ежедневно сдает в письменном виде через канцелярию администрации, указывая день голодовки.

По ее словам, мимо нее с центрального входа мэрии Богодистов не проходил ни разу за 10 рабочих дней. "Сегодняшний день не стал исключением. Поэтому я позвонила его секретарю и спросила: работает ли Богодистов? На что секретарь мне ответила, что он каждый день на работе. Пройти в нему в кабинет я не могу, потому что у входа выставлена охрана, которая никого не пропускает к чиновникам без их разрешения", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В начале акции протеста против нее были провокации, которые, как считает Терентьева, были организованы чиновниками, чтобы помешать ей выходить на пикеты. "Это было в самом начале голодовки, когда я только начала выходить на второй или третий день", - сообщила она.

Так, сотрудники скорой помощи пытались принудительно увести ее с места пикета в машину, а полицейские - обвинить в сопротивлении силовикам, рассказала женщина. "Но у них ничего не получилось, потому что наши дольщики снимали их поведение на видео, и было видно и слышно, что на все их требования я откликалась: показала документы, объяснила причину голодовки и законодательство, которое не запрещает мне стоять в рабочие часы у стен мэрии", - рассказала она.

По ее словам, к ней приходили и чиновники с предложениями пройти в здание на переговоры с ними, "хотя они ничего не решают". "Когда я им об этом говорила, то они пытались меня запугивать и шантажировать моими детьми. Они записывали меня на свои телефоны и спрашивали: "А где ваши малолетние дети? С кем они находятся в то время, как вы каждый день стоите тут?" Я не отвечала на их провокации и просила их удалиться либо пригласить на улицу ко мне Богодистова. Но тот так ни разу и не вышел, хотя ежедневно получает требования от меня с внесением изменений в подписанный им же незаконный документ. Я считаю, что это благодаря его "вкладу" мы все, покупатели квартир в снесенном доме 79 по улице Красногвардейская, лишились своих средств и жилья, которое для многих являлось единственным", - говорит Ольга Терентьева.

Она пожаловалась на самочувствие. "Чувствую себя вообще кошмарно. Но люди оказывают колоссальную поддержку. Это и жители, и гости города", - сказала Ольга.

Она добавила, что сегодня мимо нее проходил руководитель одного из отделов администрации города. В ответ на ее вопрос, на какой стадии рассмотрение ее требования, он ответил, что у них по закону есть месяц на ответ.

 Сегодня контролировал состояние Ольги Терентьевой ее сосед, Павел Гедин. Он отметил "черствость чиновников и их равнодушие к людям, проблемы которым они сами и создают". Он не верит в то, что чиновники работают над требованиями покупателей квартир на улице Красногвардейская, 79.

 Ольга Терентьева рассказала, что охранники мэрии вынесли ей стул, чтобы она не сидела на ступеньках и кружку с кипятком. "Они также все знают, что я беременна и у меня токсикоз, и поэтому разрешают проходить через пункт охраны в туалет администрации. Правда, меня каждый раз в туалет сопровождает один из охранников. Он доводит меня до туалета и ждет. Когда я выхожу, он выводит меня на улицу", - рассказала Ольга Терентьева.

 Адвокат из Геленджика Наталья Федоренко пояснила, что согласно ФЗ-54 разрешение на проведение одиночного пикетирования и голодовки не требуется. Проводить круглосуточную голодовку у здания администрации, в нерабочие часы можно. Однако закон никак не регламентирует правила проведения голодовки человека, находящегося на свободе. Регламент существует только при изоляции человека от общества, в тюрьмах, СИЗО или ИВС. Там администрация обязана наблюдать за состоянием человека и несет за него ответственность, в том числе его могут кормить принудительно, если есть угроза здоровью.

На свободе человек сам отвечает за свои действия, поступки и последствия, подчеркнула она. "Поэтому голодовка не есть хороший способ выбора протеста, потому что она никак не влияет на ответственность чиновников за здоровье человека на свободе. Я понимаю обманутых людей, они страдают морально и еще физически добавляют себе лично этих страданий, никаким образом не влияя на изменение ситуации. Закон не обязывает чиновников реагировать на голодовки. Закон обязывает их согласно ФЗ-59 давать ответы на обращения в течение месяца", - разъяснила адвокат Наталья Федоренко.

Позицию своей коллеги поддерживает и адвокат Мария Спасибухова. Она подчеркнула, что "факт проведения голодовки можно доказать только в местах лишения свободы, когда человек находится под наблюдением администрации закрытого учреждения". Проконтролировать уходящего с места пикетирования на ночь голодающего невозможно", - добавила адвокат.

"Кавказский узел" не может проверить, продолжается ли акция вне пикетов у стен мэрии.

Опрошенные "Кавказским узлом" покупатели квартир в доме на Красногвардейской не сомневаются, что Ольга Терентьева проводит голодовку на протяжении десяти суток.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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