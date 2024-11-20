Беременная жительница Геленджика пожаловалась на проблемы со здоровьем на девятый день голодовки

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Ольгу Терентьеву, которая девятый день продолжает голодовку у мэрии Геленджика с требованием справедливых компенсаций за квартиры, из-за плохого самочувствия женщины на три часа сменил другой покупатель квартиры в этом доме. Покупателей квартир возмутили предложенные властями компенсации.

Как писал "Кавказский узел", Ольга Терентьева, которая находится на третьем месяце беременности, проводит голодовку у здания администрации Геленджика, требуя выплатить стоимость жилья в снесенном многоквартирном доме по текущей рыночной цене.

В октябре 2023 года пенсионерка из Геленджика Людмила Гуслякова проводила голодовку около здания краевой администрации в Краснодаре, так как ранее власти пообещали решить проблему с отсутствием жилья, но не выполнили это обещание. По ее словам, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов отреагировал на голодовку Людмилы Гусляковой и на встрече с ней и другими пострадавшими предложил депутатам горсовета Геленджика решить вопрос выплат жильцам за квартиры в снесенном доме. Гуслякова ранее рассказала, что вложила деньги в покупку квартиры в 440-квартирном 14-этажном доме №79 по улице Красногвардейской в Геленджике, который затем был снесен по решению суда. Квартиру в этом доме она купила, продав единственное жилье в Бурятии в городе Улан-Удэ. Пенсионерка пожаловалась, что после сноса дома она осталась без жилья и вынуждена жить на съемных квартирах.

19 ноября военный пенсионер из Мурманска Павел Гедин, который в 2011 году купил квартиру в 14-этажном доме на улице Красногвардейская, 79 в Геленджике, снесенном по решению властей города в 2022 году, вышел с утра на пикет у входа в администрацию Геленджика. По его словам, он «до обеда сменил голодающую Ольгу Терентьеву, так как ей с утра было очень плохо. Я простоял с 9 до 12 часов дня потом пришла Ольга, самочувствие которой стало немного лучше", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На плакате Павла Гедина, с которым он простоял около трех часов, было написано: «Путин, остановите чиновничий беспредел в Геленджике. Требую изменения в «НПА» (нормативно-правовой акт - прим. "Кавказского узла") от 30 сентября 2024. Красногвардейская,79. Я пенсионер МО РФ".

С 12 часов до 18 вечера голодовку у здания мэрии Геленджика продолжила Ольга Терентьева. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что "с 9 утра собралась встать с плакатом, но почувствовала себя очень плохо. Был сильный токсикоз. Кружилась голова от голода. Есть очень хочется. Но я понимаю, что нужно выдержать это испытание. К полудню стало легче и я вышла снова. За мной каждый день издалека наблюдают мои соседи из снесенного дома", - рассказала она.

Терентьева и Гедин добавили, что когда они сменяли друг друга на «посту» у входа в мэрию, то к ним вышел глава гордумы Геленджика Михаил Димитриев. "Он нам сказал: «Мы работаем над вашим вопросом»", - рассказывает Ольга Терентьева. При этом когда она поинтересовалась, как долго они собираются "работать над вопросом", с учетом, что голодовка продолжается девятые сутки, он не смог назвать сроки.

Павел Гедин отмечает, что полностью поддерживает Ольгу Терентьеву и почти каждый день приходит и наблюдает за ней на дозволенном законом расстоянии на случай, если вдруг с ней случится обморок или понадобится скорая медицинская помощь. Он рассказал корреспонденту, что как и остальные пострадавшие, он купил с супругой двухкомнатную квартиру в 2011 году. Никаких препятствий в этом тогда не было. Наоборот, чиновники даже поощряли эти покупки и давали письменные документы, что это не самострой. Но затем, когда уже стоял 14-этажный дом и оставалось немного до сдачи в эксплуатацию, то поступил иск в суд из администрации о сносе дома.

"В качестве основания они использовали, как мы полагаем, по сговору подставное лицо - женщину, старый дом которой находился по соседству с нашим. Когда наш дом был построен, оказалось, что он загораживает ей свет. Она живет в бараке под снос. Чтобы наш дом, где 440 человек купили квартиры не загораживал ей одной свет, мэрия в ее интересах подала иск на снос нашего дома и, как ни странно, сразу же его выиграла. Дом снесли, а мы остались без квартир и без денег. Поэтому мы требуем, чтобы в документе, который чиновники издали якобы в наших интересах, была отражена сумма не 10-летней давности, а с коррекцией стоимости коммерческого жилья по состоянию на 2024 год, согласно Постановлению минстроя. Это 157 000 рублей за квадратный метр. Либо мы требуем равнозначные квартиры. Сейчас на месте нашего снесенного дома муниципальная парковка на участке четыре сотки", - рассказал Павел Гедин.

Нам обещают вернуть деньги по коммерческим ценам 10-летней давности. Естественно, мы ничего не сможем купить на эти возвращенные деньги

Татьяна Иванова, которая так же купила квартиру в позднее снесенном доме, рассказала корреспонденту, что поддерживает акцию Терентьевой. "Я бы сама вышла, но у меня возраст и здоровье не позволяют. Я выходила с поддержкой Людмилы Гусляковой, когда она голодала. Она голодала не так долго, как Ольга Терентьева, но тогда голодовка была прекращена, потому что чиновники пообещали нам что издадут документ в нашу пользу о возврате средств. Мы все им поверили. Голодовку Людмила прекратила. Мы ждали. Но вот дождались, фактически издевательского НПА (нормативно правового акта) от 30 сентября 2024 года, где в качестве насмешки, наверное, нам обещают вернуть деньги по коммерческим ценам 10-летней давности. Естественно, мы ничего не сможем купить на эти возвращенные деньги», - говорит Татьяна Иванова.

Она привела пример, что в 2011-2015 годах люди платили в этом доме как и она за квадратный метр 50 000 рублей. Сегодня точно такие же метры стоят по самым низким оценкам минстроя -157 000 рублей. "То есть если квартиру в 50 квадратов можно было купить на стадии строительства за 2 миллиона 500 тысяч рублей, то сегодня ее цена в три раза выше по самым минимальным коммерческим расценкам и составит: 7 миллионов 500 тысяч рублей", - сказала Иванова

Чиновники никому не выплатили еще не рубля, подчеркнула она. "Сейчас они готовят постановление о порядке выплат. Обещают, что до конца года такое постановление выйдет. Но многие из нас отказываются брать обесцененные за 10 лет деньги. Потому что потом тем, кто взял,- чиновники объявят, что они с нами расплатились и мы были не против. Нет! Мы против! И лично я против и эти деньги брать не собираюсь. Есть закон и по закону нам должны вернуть деньги в действующих ценах", -подчеркивает пенсионерка.

По ее словам, она купила крохотную квартиру в старом фонде за время 10-летней борьбы за новостройку и пришла к выводу, что «самым стабильным в стране и в частности на побережье Черного моря остается вторичный фонд. Новострои сносят. Строят и сносят. Новостройка это очень рискованно. Все больше приезжих из разных регионов людей начинают это понимать и покупают вторичный фонд, как и я", - рассказала она.

Покупатели квартир в доме по улице Красногвардейская, 79, считают что обманули их не застройщики, которых судят, потому что они построили 14-этажный дом, а именно чиновники, которые сначала разрешили строить этот дом, не контролировали процесс строительства до 14 этажей, а затем вдруг через 10 лет решили его снести, когда все квартиры уже были распроданы. Они считают, что чиновники также должны нести ответственность.

"Но нам в этих требованиях, посадить на скамью подсудимых <чиновников> за мошенничество, злоупотребления служебным положением, за халатность, отказали и местные прокуроры и следственный комитет и суды, а наши жалобы в вышестоящие структуры спускаются назад. И вот теперь те же деятели продолжают издеваться над нами", - подчеркнула Иванова.

Ольга Терентьева рассказала, что если все будет хорошо с ее здоровьем, то она намерена 20 ноября выйти к мэрии Геленджика на 10-е сутки голодовки.

Людмила Гуслякова, вспоминая свою голодовку, подчеркнула, что это было очень сложно для нее и она понимает, как тяжело дается голодовка беременной Ольге Терентьевой. "Вот так чиновники доводят ситуацию до абсурда и затем люди доведенные до отчаянья вынуждены рисковать не только своим здоровьем, но и жизнью, чтобы разматывать коррупционные клубки", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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