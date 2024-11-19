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05:33, 19 ноября 2024

Жительница Геленджика проводит голодовку с требованием компенсаций за снесенное жилье

Ольга Терентьева, фото предоставлено О. Терентьевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ольга Терентьева, которая находится на третьем месяце беременности, проводит голодовку у здания администрации Геленджика, требуя выплатить стоимость жилья в снесенном многоквартирном доме по текущей рыночной цене.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2023 года пенсионерка из Геленджика Людмила Гуслякова проводила голодовку около здания краевой администрации в Краснодаре, так как ранее власти пообещали решить проблему с отсутствием жилья, но не выполнили это обещание. По ее словам, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов отреагировал на голодовку Людмилы Гусляковой и на встрече с ней и другими пострадавшими предложил депутатам горсовета Геленджика решить вопрос выплат жильцам за квартиры в снесенном доме.

Гуслякова ранее рассказала, что вложила деньги в покупку квартиры в 440-квартирном 14-этажном доме №79 по улице Красногвардейской в Геленджике, который затем был снесен по решению суда. Квартиру в этом доме она купила, продав единственное жилье в Бурятии в городе Улан-Удэ. Пенсионерка пожаловалась, что после сноса дома она осталась без жилья и вынуждена жить на съемных квартирах.

Жительница Геленджика, мать троих детей Ольга Терентьева, которая находится на третьем месяце беременности, уже восемь дней проводит голодовку перед входом в здание городской администрации, она обвиняет чиновников в нарушении прав 440 жителей дома №79 по улице Красногвардейской, который был снесен в 2022 году.

Свои требования Ольга Терентьева обозначила на плакате и передала на имя главы Геленджика Алексея Богодистова. Она потребовала внести изменения в нормативно-правовой акт №148, подписанный 30 сентября текущего года Богодистовым и председателем гордумы Д. Димитриевым.

В документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", указано, что из бюджета города потерпевшим, число которых составляет 270 из 440 человек, будут выплачены средства, потраченные на покупку квартир в доме №79 по улице Красногвардейская, который по требованию той же мэрии был снесен в 2022 году на завершающей стадии строительства. При этом чиновники мэрии решили, что выплатят из бюджета суммы, потраченные покупателями квартир в 2011-2015 годах, за минусом 13%. 

Корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Терентьева рассказала, что приехала из Самары с семьей - двумя детьми и мужем - в Геленджик в 2011 году. Врачи настояли, что одному из детей по состоянию здоровья нужен морской воздух. «У меня никогда не было собственности. Родители продали две квартиры в Самаре и 3 миллиона 100 тысяч рублей передали на покупку двухкомнатной квартиры в Геленджике. На тот момент рекламировалась недвижимость на улице Красногвардейская, 79, и мы за 3 млн 100 тысяч рублей приобрели в этом доме в 2011 году двухкомнатную квартиру", - рассказала она.

По словам Терентьевой, на стадии покупки жилья она предприняла все меры, чтобы убедиться в законности строительства. «Я обращалась в администрацию Геленджика с 2012 года и запрашивала перечни объектов самовольного строительства в Геленджике. Первый замглавы города Ф. Колесников представил мне еще и в 2013 году список с 27 адресами. Среди них дома 79 по улице Красногвардейская не было», - сообщила она.

«В результате именно мэры этого города со своими подельниками-застройщиками нас оставили без денег и без жилья. Мои соседи ранее проводили всевозможные акции, мы добивались, чтобы нам вернули деньги. Но деньги по рыночной цене. Потому что квартира, которую я купила, 10 лет назад стоила 3 млн 100 тысяч рублей. А сейчас такая же квартира в этом месте стоит уже 40 миллионов рублей. То есть мы ничего не можем приобрести в Геленджике по старой цене купленной ранее квартиры», - пояснила Терентьева.

Она требует внести в упомянутый нормативно-правовой акт №148 поправку касательно стоимости за квадратный метр жилья в размере 170 тысяч рублей, что составляет рыночную стоимость жилья в Краснодарском крае, утвержденную Минстроем РФ, иначе купить что-либо в регионе за меньшую сумму вообще невозможно. «Решение этого вопроса только в компетенции мэра Геленджика. Однако за восемь день голодовки никакой реакции по поводу моего стояния с плакатом ежедневно с 10 до 18 часов и на мои заявления от него нет. Более того, он перестал ходить на работу и выходить с работы с центрального входа, где я стою. Входит и выходит с черного входа. Он подсылал ко мне своего заместителя - женщину, которая предлагала мне зайти в администрацию и «пообщаться». Но я отказалась общаться с ней, сказав, что все мои требования к главе города изложены в письменном виде, и я прошу их выполнить главу. Заместитель главы стала мне грубить, проявлять недовольство, что я стою у главного входа, и я была вынуждена написать на нее жалобу, ответа на которую также нет. Вот так я провожу все мои дни, потому что другого выхода мне не оставили», - рассказала Терентьева.

По ее словам, полиция ее не трогает. "И если реакции чиновников нет, то сочувствуют простые люди, прохожие, которые останавливаются, читают плакат и задают вопросы. Никто из них не поддерживает действия главы города», - отметила она.

Корреспонденту она призналась, что у нее сильный токсикоз, на этом фоне уже более восьми суток она пьет только горячую воду. Стоит у главного входа в администрацию Геленджика она с 10 утра до 18 вечера, больше находиться у пустого здания ей не позволяет закон. «Естественно, я себя плохо чувствую. Кружится голова от голода, плюс беременность. И, естественно, мои родные переживают за меня и за будущего ребенка, но я взрослая женщина, с высшим юридическим образованием, отвечающая за свои поступки. Именно поэтому в этой ситуации, когда я жду третьего ребенка и мне некуда его будет принести с роддома, вынуждает меня добиваться и требовать того, что принадлежит мне по закону.  Государство в лице суда и администрации - сначала в лице мэра Христина, теперь в лице мэра Богодистова - не озаботились тем, чтобы предупредить людей, что в вверенном им городе орудуют мошенники и открыто собирают деньги. Наоборот, они содействовали им. Содействовали узакониванию дома в 2014 году и участка под ним. А потом, когда деньги были собраны с людей, они инициировали иск о сносе дома через два года в 2016 году, когда решение об узаконивании дома вступило в законную силу. Поэтому я не прошу, я требую вернуть мне то, что у меня украли", - заявила Терентьева.

По ее словам, на шестой день голодовки она упала в обморок. Охранник администрации вызвал скорую помощь, но ее муж примчался намного раньше "скорой" и дал ей выпить горячего кипятка с ложкой меда. Это что "вернуло ее к жизни" и стало единственным, что она употребила за восемь дней голодовки.

Терентьева заявляет, что будет стоять до конца на своих требованиях, потому что у нее нет другого варианта.

Она также рассказала, что обвиняемых в мошенничестве при строительстве дома судят уже не первый год. "Было заседание 13 ноября, следующее назначено на 4 декабря. Администрация не могла не знать, чем они занимаются почти в центре города, построив 14-этажное здание. У нас уже около 40 дольщиков умерли, так и не дождавшись ни квартир, ни денег. Квартиры покупали пенсионеры, многодетные, инвалиды, люди малообеспеченные, кто продал последнее жилье и вложил все средства в этот дом», - рассказала Терентьева.

По ее словам, обвиняемые не говорят ни следствию, ни суду, куда дети деньги 440 жильцов дома. "Поэтому ждать от них возврата средств нечего. Однако и мэрия Геленджика, которая приняла решение выплатить дольщикам стоимость их квартир по ценам десятилетней давности, не торопится исполнить свое же решение. Процедура возврата денег вообще не ясна", - отметила Терентьева.

В настоящее время, по ее словам, семья живет в маленькой однушке, которая была куплена на кредитные средства. Чтобы оплачивать кредит, муж вынужден работать в условиях Крайнего Севера вахтовым методом, бывая дома лишь один месяц через два.

Людмила Гуслякова, которая в 2023 году требовала выплат за уничтоженное жилье в том же доме, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что так ничего и не добилась от чиновников. «Единственно, чего мы добились, так это того, что чиновники мэрии и гордумы приняли документ о возврате нам сумм, которые мы выплатили 10 лет назад. Но за эти суммы сегодня не купить даже собачью будку в Геленджике. То есть нас фактически разорили и ограбили, оставив ни с чем, и даже те деньги, которые согласились нам выплачивать по ценам 10-летней давности, они не знают, как нам выплатить. Там какая-то жуткая бюрократия. Во всяком случае, не один из 270 человек, признанных потерпевшими, не получил даже копейки по их нормативному акту № 148. И получим или нет - неизвестно», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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