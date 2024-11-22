Оппозиционер Давид Киртадзе отстранен от работы в ЦИК Грузии

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Тбилисский городской суд назначил члену ЦИК Грузии Давиду Киртадзе, выплеснувшему краску в председателя комиссии, штраф с запретом на работу в избирательной администрации.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2024 года председатель Центризбиркома Грузии подписал итоговый протокол парламентских выборов. Заседание ЦИК прошло на фоне уличных протестов и требования наблюдателей провести повторные выборы. Во время заседания представитель "Единства-национального движения" Давид Киртадзе выплеснул краску в лицо Каландришвили, против него возбудили уголовное дело.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах.

Представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Давид Киртадзе решением Тбилисского городского суда приговорен к выплате штрафа в размере 500 лари (185 долларов) и запрету занимать должность в избирательной администрации в течении четырех лет. В своем решении суд руководствовался Избирательным кодексом, удовлетворив протокол об административном правонарушении представленный председателем Центральной избирательной комиссии Георгием Каландаришвили, передал корреспондент «Кавказского узла».

На заседании ЦИК 16 ноября, где был принят итоговый протокол выборов в парламент, Давид Киртадзе облил председателя ЦИК Георгия Каландаришвили черной краской. Оппозиционер назвал председателя комиссии Георгия Каландаришвили "худшим председателем, принявшим судьбоносное решение для страны”, "черным пятном" и "точкой.ру", а в завершение своей речи выплеснул в лицо Каландаришвили краску.

"Это были важные и исторические выборы для нашей страны. К сожалению, ЦИК не смогла ответить на этот вызов, после чего мы бы смогли заслуженно продолжить европейский путь страны. Под вашим руководством, при вашем непосредственном участии, в результате принятия несправедливых решений, наша страна откатывается к России. Вы не слышите голос протестующего народа и голос студентов, говорящих о нарушениях, и о том, что вы собственными руками отняли у них и у будущего поколения, будущее", - сказал Киртадзе на заседании ЦИК.

Давид Киртадзе и его представители пока не прокомментировали решение суда. Уголовное дело об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью, возбужденное против Киртадзе, еще находится на стадии расследования.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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