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19:52, 21 ноября 2024

Ученые призвали власти Азербайджана прекратить преследование Ибадоглу

Губад Ибадоглу. Стоп-кадр видео с YouTube-канала Pressklub TV от 01.08.23, https://www.youtube.com/watch?v=h-9COSMqz-w&t=36s

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ученые из более ста университетов 28 стран обратились к президенту COP29, министру экологии Азербайджана Мухтару Бабаеву с просьбой снять обвинения с экономиста Губада Ибадоглу.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября Международная коалиция за демократическое обновление и правозащитный фонд "Форум 2000" в совместном заявлении потребовали освобождения политзаключенных в Азербайджане и призвали делегатов COP29 поддержать это требование. 15 ноября содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Лиз Кристофферсен выступила в защиту политика и ученого Губада Ибадоглу, призвав власти Азербайджана создать условия для эффективной медпомощи.

С 11 по 22 ноября в Баку проходит COP29 - 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

 158 профессоров, ученых и исследователей из более чем 100 университетов и научно-исследовательских центров 28 стран мира обратились к президенту COP29, министру экологии Азербайджана Мухтару Бабаеву полностью освободить активиста и экономиста Губада Ибадоглу, сняв с него все обвинения.

Подписанты петиции, составленной по инициативе Глобальной кампании за справедливость Магнитского, указали, что в то время, как Баку принимает COP29, известный борец с коррупцией и сторонник прозрачности в добывающей промышленности, доктор Ибадоглу находится в критическом состоянии и не может выехать на лечение за рубеж из-за уголовного дела против него, следует из информации, размещенной в аккаунте Глобальной кампании за справедливость Магнитского в соцсети X.

Ученые, отмечая верность Ибадоглу целям климатической конференции, призвали Азербайджан со своей стороны «продемонстрировать свою приверженность к обязательствам по обеспечению академической свободы и прав человека».

Авторы петиции обратили внимание на ухудшение состояния здоровья Ибадоглу в период содержания под стражей и обострение у него сахарного диабета, проблем с сердцем и почками и других болезней, из-за отсутствия адекватной медицинского обслуживания.

При этом в обращении подчеркивается, что подход Азербайджана к делу Ибадоглу противоречит заявленным им целям климатического лидерства и может подорвать его международный имидж во время COP29.

Подписанты обращения призывают к прозрачному пересмотру обвинения против Ибадоглу, обеспечению ученому доступа к качественному медицинскому обслуживанию и безоговорочному и полному его освобождениюо.

Среди подписантов петиции профессора и исследователи из авторитетных университетов США и Европы, таких как Гарвардский, Йельский, Кембриджский, Оксфордский, Колумбийский, университет Джорджа Вашингтона, Лондонская школа экономики и др.

Напомним, Губад Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

17 апреля следствие по делу Губада Ибадоглу было завершено, а 22 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе его из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана.

В связи с ухудшением состояния Губадоглу прошел медобследование, которое подтвердило необходимость срочной операции. Но суд дважды отказался принять ходатайства с просьбой разрешить Ибадоглу выезд из Азербайджана для лечения.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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