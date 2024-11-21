Ученые призвали власти Азербайджана прекратить преследование Ибадоглу

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Ученые из более ста университетов 28 стран обратились к президенту COP29, министру экологии Азербайджана Мухтару Бабаеву с просьбой снять обвинения с экономиста Губада Ибадоглу.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября Международная коалиция за демократическое обновление и правозащитный фонд "Форум 2000" в совместном заявлении потребовали освобождения политзаключенных в Азербайджане и призвали делегатов COP29 поддержать это требование. 15 ноября содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Лиз Кристофферсен выступила в защиту политика и ученого Губада Ибадоглу, призвав власти Азербайджана создать условия для эффективной медпомощи.

С 11 по 22 ноября в Баку проходит COP29 - 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

158 профессоров, ученых и исследователей из более чем 100 университетов и научно-исследовательских центров 28 стран мира обратились к президенту COP29, министру экологии Азербайджана Мухтару Бабаеву полностью освободить активиста и экономиста Губада Ибадоглу, сняв с него все обвинения.

Подписанты петиции, составленной по инициативе Глобальной кампании за справедливость Магнитского, указали, что в то время, как Баку принимает COP29, известный борец с коррупцией и сторонник прозрачности в добывающей промышленности, доктор Ибадоглу находится в критическом состоянии и не может выехать на лечение за рубеж из-за уголовного дела против него, следует из информации, размещенной в аккаунте Глобальной кампании за справедливость Магнитского в соцсети X.

Ученые, отмечая верность Ибадоглу целям климатической конференции, призвали Азербайджан со своей стороны «продемонстрировать свою приверженность к обязательствам по обеспечению академической свободы и прав человека».

Авторы петиции обратили внимание на ухудшение состояния здоровья Ибадоглу в период содержания под стражей и обострение у него сахарного диабета, проблем с сердцем и почками и других болезней, из-за отсутствия адекватной медицинского обслуживания.

При этом в обращении подчеркивается, что подход Азербайджана к делу Ибадоглу противоречит заявленным им целям климатического лидерства и может подорвать его международный имидж во время COP29.

Подписанты обращения призывают к прозрачному пересмотру обвинения против Ибадоглу, обеспечению ученому доступа к качественному медицинскому обслуживанию и безоговорочному и полному его освобождениюо.

Среди подписантов петиции профессора и исследователи из авторитетных университетов США и Европы, таких как Гарвардский, Йельский, Кембриджский, Оксфордский, Колумбийский, университет Джорджа Вашингтона, Лондонская школа экономики и др.