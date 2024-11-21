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09:47, 21 ноября 2024

Стало известно о гибели двух уроженцев Дагестана на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Контрактники Мурат Бавбеков и Болат Салимов из села Бабаюрт убиты в спецоперации. С начала боевых действий на Украине официально признаны убитыми там как минимум 1113 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 19 ноября была подтверждена гибель на Украине 1111 бойцов из Дагестана.

О гибели 43-летнего Мурата Бавбекова и 25-летнего Болата Салимова сообщил 20 ноября глава Бабаюртовского района. Оба погибших - уроженцы села Бабаюрт, они участвовали в спецоперации на Украине, заключив контракты в феврале этого года. Бавбеков был убит 7 ноября под Волчанском, а Салимов погиб в июне, но длительное время числился пропавшим без вести, говорится в сообщении в телеграм-канале Данияла Исламова.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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