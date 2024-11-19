Шесть бойцов из Дагестана убиты в военной операции

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Магомед Керимов, Абзутдин Шихов, Рамиль Султанахмедов, Рафим Селимов, Вадим Гаджимахмудов, Джалил Махмудов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1111 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1105 бойцов из Дагестана.

Администрация Табасаранского района сообщила об открытии мемориальных досок участникам военной операции на Украине.

В числе убитых Магомед Керимов, который служил по контракту в зенитно-ракетных войсках дивизионным фельдшером. Убит на донецком направлении. Уроженец села Бухнаг Абзутдин Шихов также убит на Донецком направлении 1 мая. Рамиль Султанахмедов был контрактником и служил в Буденновске. В 2022 году отправился на СВО. Убит 18 июня. Главный корабельный старшина Рафим Селимов поступил на службу в 2022 году. Убит в августе в ДНР. Вадим Гаджимахмудов был мобилизован в 2022 году. Служил на территории Луганской народной республики, сообщил глава района Магомед Курбанов в своем Telegram-канале.

Районная газета "Зори Табасарана" проинформировала, что в Курской области убит Джалил Махмудов, уроженец Ногайского района. В марте 2024 года Джалил Махмудов заключил военный контракт и стал военнослужащим парашютно-десантной дивизии. В сентябре 2024 года вместе со своим отделением был направлен в Глушковский район Курской области, убит 26 сентября у населенного пункта Веселое.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1111 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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