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23:15, 15 ноября 2024

Защита заявила о нарушении права Ульви Гасанли на справедливый суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Директор Abzas Media Ульви Гасанли возмущен формальным подходом апелляционного суда к его жалобе на бесчеловечное обращение со стороны бакинского СИЗО-1 и Пенитенциарной службы Азербайджана. Суд отклонил жалобу, не обеспечив явки представителей ведомств на заседание, защита готовит жалобу в ЕСПЧ. 

Как информировал "Кавказский узел", содержащийся в Бакинском СИЗО-1 директор издания Abzas Media Ульви Гасанли 31 июля опубликовал статью, в которой рассказал о пытках, применяемых в этом учреждении к заключенным. В октябре Гасанли пожаловался, что после огласки фактов нарушения прав арестантов сотрудники изолятора создали ему пыточные условия. 7 ноября суд отклонил ходатайство о переводе Гасанли под домашний арест.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Бакинский апелляционный суд рассмотрел сегодня жалобу Ульви Гасанли на бесчеловечное обращение в СИЗО, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналиста Зибейда Садыгова. «Эта жалоба против Бакинского СИЗО-1 и Пенитенциарной службы первоначальна была подана в Хатаинский районный суд, но 24 октября Хатаинский суд оставил жалобу без удовлетворения, на это решение мы подали апелляцию», - рассказала адвокат.

По ее словам, Гасанли в суде заявил о «невыносимых условиях» в СИЗО. «Ульви сказал, что это касается не только его и других обвиняемых по делу Abzas Media, но и тысяч других заключенных. Он сказал, что элементарно воду в СИЗО подают только два раза в сутки по одному часу.  Камеры переполнены, заключенных облагают поборами за то, что полагается им по закону. По словам Ульви, заключенные подвергаются пыткам и плохому обращению, он периодически слышит крики и стоны. Когда он и другие арестованные журналисты Abzas Media предают это огласке, они сами сталкиваются давлением, угрозами, ограничением прав. Ульви рассказал, что лично ему угрожал сокамерник, а однажды его сильно ударил надзиратель. Все лето его держали в камере, не открывая даже форточки. Ульви лишили «живых встреч» с близкими, с его малолетней дочкой, а на встречах через стеклянную перегородку с супругой с обеих сторон рядом стоят надзиратели и подслушивают разговор», - пересказала адвокат слова Гасанли.

Представители Бакинского СИЗО-1 и Пенитенциарной службы не явились в суд. «Само разбирательство продолжалось пять минут, жалоба не была удовлетворена. Ульви выразил возмущение действиями суда. Он сказал, что суд даже не обеспечил явки представителей структур, на которых была подана жалоба, а без этого не может быть полного расследования, суд фактически выступил на их стороне. Ульви выразил протест против того, что суды формально подходят к жалобам и ходатайствам журналистов Abzas Media - по их делам в порядке судебного надзора состоялись около сотни заседаний суда, все они носили формальный характер и продолжались 5-7 минут», - продолжила Садыгова.

Адвокат также считает, что суд нарушил право Гасанли на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Европейской конвенций прав человека. Она отметила, что защита будет оспаривать это в Европейском суде по правам человека.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил, что жалоба Гасанли была оставлена без удовлетворения. В Пенитенциарной службе Азербайджана воздержались от комментариев слов адвоката лишь заметив, что «права и законные интересы арестованных лиц обеспечиваются в соответствии с нормами закона».

“Кавказский узел” также писал, что в письме к общественности 5 ноября Гасанли заявил о "системных пытках" во всех учреждениях Пенитенциарной службы, а арестованная журналистка Наргиз Абсаламова в своем письме сообщила об отсутствии эффективной медицинской помощи в женском корпусе Бакинского СИЗО-1.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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