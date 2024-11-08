Ульви Гасанли оставлен под арестом

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Личное участие Ульви Гасанли в суде не помогло ему добиться смягчения меры пресечения.

Как информировал "Кавказский узел", содержащийся в Бакинском СИЗО-1 директор издания Abzas Media Ульви Гасанли 31 июля опубликовал статью, в которой рассказал о пытках, применяемых в этом учреждении к заключенным. В октябре Гасанли пожаловался, что после того, как он предал огласке факты нарушения прав арестантов, сотрудники изолятора создали ему пыточные условия, заявили близкие журналиста.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В Хатаинском районном суде 7 ноября было рассмотрено ходатайство о переводе Гасанли под домашний арест.

"Оказалось, что изначально Ульви не собирались привезти в суд. Когда ему в СИЗО сказали, что будут рассматривать его дело, и он будет подключен к процессу по видеосвязи, он выразил протест. Ульви отказался в таком случае от участия в суде. После этого все-таки его решили привезти в суд. Но меня не предупредили. Мне сообщили о суде в последний момент, и я сама смогла подключиться онлайн. При этом суд начался по завершении рабочего дня в 19.15. Мы выразили протест, ибо заседания по подобным делам должны проводиться в рабочее время. Нам объяснили то, что Ульви сначала не хотели привезти в суд из-за ограничений движения транспорта в городе в связи с подготовкой к COP29. Но, это неправда: из того же СИЗО заключенных привозят в центр города на процессы в Бакинский суд по тяжким преступлениям", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

Она указала на неправомерность рассмотрения ходатайств о переводе под домашний арест в онлайн форме.

"Обвиняемый должен лично участвовать в процессе, поскольку, если ходатайство будет удовлетворено, его должны сразу освободить. Значит суд, не обеспечивая участие обвиняемого, уже заведомо принимает решение об отклонении ходатайства, что является показателем несправедливости суда", - продолжила адвокат.

Что касается ходатайства о переводе под домашний арест, то оно было обосновано тем, что следствие уже завершилось и адвокат, и сам Гасанли ознакомились с материалами дела, и вообще законодательство запрещает длительное содержание лица под страже в отсутствие для этого правовых оснований, отметила Садыгова.

"Мы также указали на то, что Гасанли имеет постоянное место проживания в Баку, он не считает себя виновным и потому не собирается скрываться. Однако суд не учел наши доводы и отклонил ходатайство", - сообщила защитница.

По ее словам, будет подана апелляция на это решение.

В Хатаинском суде подтвердили факт проведения заседания. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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