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02:42, 13 ноября 2024

Задержана жена Алексея Копайгородского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Москве после допроса по делу о растрате задержана Янина Копайгородская, супруга бывшего главы Сочи.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского до 18 ноября по обвинению в растрате более 3,7 миллиона рублей. Командир добровольческого корпуса Денис Барило подал ходатайство с просьбой отпустить под его наблюдение Копайгородского, заявив, что тот проявил себя с положительной стороны в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и представлен к награде. 7 октября стало известно, что имущество Копайгородского и его семьи арестовано. 15 октября Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу защиты Копайгородского на арест.

По версии следствия, Алексей Копайгородский присвоил себе два земельных участка, чем нанес государству особо крупный ущерб. Адвокат бывшего мэра отметил, что его подзащитный не признал вину. По данным "Коммерсанта", учительница английского языка и врач-терапевт из Сочи получили в долгосрочную аренду два участка земли, выкупили их, продали юристу семьи Алексея Копайгородского, которая затем продала один из участков супруге бывшего мэра Янине Копайгородской, сообщило следствие. Защита бывшего мэра подала ходатайство о прекращении уголовного дела и обжаловала в суде постановление о его возбуждении, заявив, что в деле отсутствует само событие преступления.

Супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина задержана по делу о растрате в особо крупном размере, по которому также проходит сам бывший градоначальник, сообщает 12 ноября РИА "Новости" со ссылкой на адвоката задержанной Елизавету Меткину.

По словам адвоката, Копайгородская пришла в МВД на допрос в качестве свидетеля, там ей предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Она задержана до рассмотрения вопроса о мере пресечения. Заседание планируется провести сегодня, 13 ноября.

Днем ранее Мещанский суд Москвы наложил обеспечительные меры на кредитный банковский счет Янины Копайгородской в размере почти 100 миллионов рублей. Суд счел, что данное имущество имеет отношение к Алексею Копайгородскому. Защита супруги бывшего сочинского градоначальника просила отменить арест, ссылаясь на то, что арестованные средства принадлежат банку, так как являются кредитными, и их блокировка приводит к начислению процентов в 62 тысячи рублей ежедневно. Суд, однако, доводы защиты во внимание не принял, пишет "Коммерсант".

Напомним, по данным источников, Копайгородский направился в зону военной операции, чтобы приобрести статус участника СВО. Он был задержан в зоне военной операции и этапирован в Москву. В октябре адвокат Копайгородского подал ходатайство об изменении ему меры пресечения и отправке в зону проведения СВО, но получил отказ.

Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года. 14 мая он подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке.

25 сентября стало известно, что силовики провели обыски в домах не только Алексея Копайгородского, но и его бывшего заместителя, а также у действующего главы Хостинского района.

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Автор: "Кавказский узел"

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