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21:44, 9 ноября 2024

Четыре бойца из Табасаранского района убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арабхан Амирасланов, Алавутдин Шихалиев, Салих Амиралиев и Ахмед Амиралиев убиты в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1097 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 9 ноября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1093 бойцов из Дагестана.

В Табасаранском районе открыли мемориальные доски Арабхану Амирасланову, Алавутдину Шихалиеву, Салиху Амиралиеву и Ахмеду Амиралиеву, погибшим в военной операции, сообщил 8 ноября в своем телеграм-канале глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

Мемориальные доски Амирасланову, Шихалиеву и Салиху Амиралиеву открыты в Дюбекской школе, Ахмеду Амиралиеву – в Хучнинском многопрофильном лицее.

"Арабхан Амирасланов окончил Дюбекскую СОШ, служил контрактником в городе Мурманск. На СВО был командирован в 2023 году, погиб 27 апреля 2024 года. Алавутдин Шихалиев также выпускник Дюбекской СОШ. Был контрактником в Ростове-на-Дону. С самого начала находился в зоне СВО. Погиб 9 июня 2024 года. Салих Амиралиев в 2023 году добровольно отправился на СВО, погиб в 2024 году в январе", - говорится в публикации.

Ахмед Амиралиев окончил Хучнинскую школу, в июне 2024 года отправился в зону военной операции, а 7 августа погиб, сообщил глава района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1097 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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