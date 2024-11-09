Двое военнослужащих из Дагестана убиты на Украине

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Небиюлла Маграмов и Рамазан Рамазанов из Табасаранского района убиты в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1093 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 7 ноября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1091 бойца из Дагестана.

В Ягдыгской школе открыли мемориальные доски выпускникам Небиюлле Маграмову и Рамазану Рамазанову, погибшим в военной операции, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Табасаранского района.

"Небиюлла Маграмов служил контрактником, а Рамазан Рамазанов был мобилизован. Они погибли во время выполнения боевых задач", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1093 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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