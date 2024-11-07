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17:20, 7 ноября 2024

Четыре бойца из Дагестана убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомедтагир Умаров, Бадрудин Расулов, Ражабгаджи Набиев и Расул Миртаев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 1091 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 7 ноября официально признаны убитыми как минимум 1087 бойцов из Дагестана. 

Магомедтагир Умаров из села Алак, Бадрудин Расулов из села Зило и Ражабгаджи Набиев из села Муни убиты в специальной военной операции, сообщила сегодня  в своем Telegram-канале администрация Ботлихского района, отчитываясь об открытии мемориальных плит.

Ранее районные власти сообщали, что в ноябре 2023 года убит Расул Миртаев, который заключил контракт месяцем ранее.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1091 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

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