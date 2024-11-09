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19:13, 9 ноября 2024

Суд обязал чиновников расселить жильцов аварийных домов в Нальчике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция оставила в силе решение Нальчикского горсуда, который обязал власти ускорить расселение жильцов пяти аварийных домов.

Как писал "Кавказский узел", в июле мэрия Нальчика опубликовала список аварийных домов и общежитий, которые планируется расселить в ближайшее время. В этом году планируется расселить жильцов пяти аварийных домов (по ул. Калининградской, 3-а, ул. Ашурова, 10, ул. Ингушской, 14, ул. Т.Идарова, 1, ул. Суворова, 119), сообщила мэрия.

Верховный суд Кабардино-Балкарии 8 ноября оставил в силе решение Нальчикского горсуда, который удовлетворил иск прокурора республики о признании незаконным бездействия правительства республики, министерства строительства и ЖКХ, а также администрации Нальчика "при реализации полномочий по расселению граждан из аварийного жилья", сообщила пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии.

"В соответствии со вступившим в силу судебным решением органам власти в течении 3-х месяцев надлежит расселить 109 семей, проживающих в 5 аварийных многоквартирных домах", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Адреса этих домов в публикации не названы.

Переселение жильцов и качество возводимого жилья остается на контроле прокуратуры отмечается в сообщении.

Напомним, по словам главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, до конца 2025 года власти республики планируют расселить из аварийного жилья 2617 человек или 953 квартиры. Коков также отчитался, что с 2019 по 2023 годы по программе расселения из аварийного жилья в Кабардино-Балкарии переселено 1243 человека.

В 2024 году власти обещали расселить общежитие на улице Кадырова в Нальчике, в котором рушатся потолки и стены, но начали расселение другого дома, которого не было в программе, пожаловались жители. В аварийном доме проживают 125 семей, это 375 человек, в том числе более 60 детей. Мэрия возразила, что у дома по улице Идарова, который был включен в программу, повреждена целостность стен. 

Представители властей вопреки собственным обещаниям затягивают расселение людей из аварийного общежития в Нальчике, пожаловались в августе жильцы. При планировании расселения власти допустили нарушения, указала юрист.

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Автор: "Кавказский узел"

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