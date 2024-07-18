Перенос расселения из аварийных домов возмутил нальчан

18 июля 2024, 22:09

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Власти Нальчика опубликовали список аварийных домов и общежитий, которые планируется расселить в ближайшее время. Пользователи Telegram возмутились тем, что по ряду домов сроки сдвинуты на несколько лет.

Как писал "Кавказский узел", власти обещали в этом году расселить общежитие на улице Кадырова в Нальчике, в котором рушатся потолки и стены, но начали расселение другого дома, которого не было в программе, пожаловались жители. В аварийном доме проживает 125 семей, это 375 человек, в том числе более 60 детей. Пятеро мужчин участвуют в СВО. Мэрия возразила, что у дома по улице Идарова, который был включен в программу, повреждена целостность стен.

По словам главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, до конца 2025 года власти республики планируют расселить из аварийного жилья 2617 человек или 953 квартиры. Коков также отчитался, что с 2019 по 2023 годы по программе расселения из аварийного жилья в Кабардино-Балкарии переселено 1243 человека.

Мэрия Нальчика отчиталась, что продолжается реализация программ по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 2018 по 2021 годы. "Общая площадь переселяемого жилья составляет более 7,5 тысяч квадратных метров, в то время как площадь благоустроенных жилых помещений увеличена более, чем в два раза и составляет около 15 тысяч квадратных метров. Более 500 человек в этом году получат 250 новых квартир", - сообщила мэрия 17 июля в своем Telegram-канале.

Власти сообщили, что в этом году планируется расселить аварийные дома по ул. Калининградской, 3-а, ул. Ашурова, д.10, ул. Ингушской, д. 14, ул. Т.Идарова, д.1, ул. Суворова, д.119, а также в рамках муниципальной программы по улучшению бытовых условий - многоквартирные дома коммунального типа по ул. Крылова, д.29, ул. Ингушская, д.12 и ул. Калининградская, д.3.

"Состояние домов по указанным адресам является критичным: повреждение и разрушение фундамента, просадка полов, износ и обрушение конструкций, наличие трещин и деформаций. Для безопасности жильцов было принято решение об их переселении в новые благоустроенные квартиры в рамках 1 этапа", - указано в сообщении.

Эта публикация в официальном Telegram-канале пресс-службы мэрии Нальчика, на который подписаны 4858 человек, набрала к 21.30 мск 30 комментариев.

"А какие адреса идут во втором этапе?", - поинтересовался один из пользователей, у которого вместо ника улыбающийся смайлик.

"В рамках второго этапа расселяются жители домов по ул. Калинина, д. 244, ул. Калинина, д. 248, ул. Калинина, д. 250. Жители дома 15 по ул. Кадырова будут переселены в квартиры в строящемся доме по ул. Кабардинской", - написал в ответ представитель мэрии, не обозначив сроки, когда планируется расселение.

Представитель мэрии Нальчика пообещал расселить жильцов общежития по улице Кадырова до конца года, но дом, куда планируется переселение, еще не построен, рассказали жильцы, усомнившись, что сроки будут соблюдены. Они пожаловались на состояние дома, в котором вынуждены ждать новых квартир.

Пользователь Марина Владимировна поинтересовалась сроками расселения дома по улице Ингушская, 20. "Дом по ул. Ингушской, 20 включен в перечень домов коммунального типа, подлежащих расселению. Переселение дома по ул. Ингушская, 20 планируется в 2028 году с учетом финансовой возможности республиканского и местного бюджетов, а также согласно с действующим законодательством", - говорится в ответе, опубликованном с официального аккаунта мэрии.

"А как же было написано, что планируется в 2025 году?" - спросила автор вопроса в ответ "Был 2026, теперь 2028. Скажите, Вы каждый год сдвигать будете?" - возмутился пользователь с ником EK. Эти вопросы остались без ответа.

"По Ингушской, 12 переселили не всех жителей. Когда планируется их переселение? Моя мама живёт там со дня основания общежития, т.е. 1978 года, в первый этап не попала почему-то, инвалид 2 группы", - спросила Фатима Кизарисова. Представитель мэрии на это ответил, что расселение планируется на втором этапе. Но на уточняющий вопрос о сроках второго этапа автор также не получила ответа.

Жильцы нальчикских общежитий неоднократно проводили акции протеста, пытаясь привлечь внимание властей к их жилищной проблеме. 28 августа 2023 года 15 жителей четырех общежитий провели акцию около Дома правительства в Нальчике и потребовали расселения, сообщил 28 августа 2023 года автор блога на "Кавказском узле" "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" в своей заметке "Невыносимая тягость бытия. Как скоро жители нальчикских общежитий увидят свет в конце тоннеля?".

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