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15:33, 5 ноября 2024

Боец из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азизбег Джамалов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1086 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 1 ноября власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1085 бойцов из Дагестана.

Житель села Гельхен Курахского района 50-летний Азизбег Джамалов убит в военной операции на Украине.  Он добровольно заключил контракт с Минобороны Российской Федерации. У него остались жена и трое детей, сообщила сегодня администрация Курахского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1086 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Абдулмумин Гаджиев. Скриншот из видео - https://www.youtube.com/watch?v=cX1Rf2eZxdM "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева

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